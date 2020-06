O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 25

São Pedro da Aldeia

A vereadora Leni Almeida Santos assumiu ontem, interinamente, a presidência da Câmara de São Pedro da Aldeia e suspendeu todas as atividades do legislativo por 15 dias.

A medida se baseou de acordo com o ato assinado pela vereadora, nos altos índices de contágio do coronavírus e no crescente aumento do número de casos no município.

Os vereadores Bruno Costa, presidente da casa, e Naldinho Linhares testaram positivo para a doença e estão internados Bruno Costa está no Hospital Regional Roberto Chabo, em Araruama, e Naldinho Linhares na UPA de Cabo Frio.

Cabo Frio

Os vereadores da Câmara de Cabo Frio ignoraram parecer contrário da Comissão de Constitutição e Justiça para aprovar o projeto de lei que considera Igrejas e Templos como atividade essencial em períodos de calamidade. O projeto, de autoria a vereadora Alexandra Codeço, tramitou em tempo recorde: apenas 14 dias até a aprovação quando normalmente levaria sessenta. O apoio de um terço dos vereadores agilizou os trâmites e levou a proposta a tramitar em regime de urgência e ser aprovada com apenas dois votos contra: Guilherme Moreira e Rafael Peçanha.



Arraial do Cabo

Na política tudo pode acontecer. Vide em Arraial do Cabo que o ex-prefeito Andinho teria ficado triste com o deputado estadual Dr. Serginho no início do ano, pelo fato do deputado ter declarado apoio ao pré candidato Tê para a prefeitura. Andinho já fez as pazes com o deputado e inclusive foi visto na manhã desta quinta-feira (25) chegando na residência do mesmo. Coisas da política.

Búzios

A política em Búzios, rumo ao pleito eleitoral deste ano, anda fervendo. Até o momento mais de seis pré candidatos a prefeitura já surgiram. Pelo governo municipal três nomes estão disputando o apoio do Dr. André Granado: Joãozinho Carrilho, Joice Costa e Dom de Búzios. Quem vai ganhar a bênção do prefeito?

Iguaba Grande

Uma palestra motivacional para os professores e equipe pedagógica da rede de ensino de Iguaba Grande, ministrada pelo professor Chicão, caiu na boca maldita de Iguaba. O motivo seria os R$ 34 mil reais de cachê pagos ao professor. A boca maldita tá fervendo.

Araruama

Será inaugurado neste sábado, em Araruama, o Hospital Geral Municipal, doutora Jaqueline Prates. Por causa da pandemia do novo Coronavírus, a cerimônia será online, transmitida ao vivo pelo Facebook da prefeitura, às 11h.