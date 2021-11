O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 25

Cabo Frio

A Bandeira Azul volta a tremular na Praia do Peró, em Cabo Frio, nesta quinta-feira. A cerimônia de hasteamento do principal selo de certificação ambiental do planeta, está marcada para ás duas da tarde.

A solenidade tera participação musical de Rogério Ramos, que compôs uma música especialmente para a Praia do Peró e para a Bandeira Azul, além de Jorge Villas, que vai entoar o Hino de Cabo Frio. Esta é a quarta vez que a praia cabo-friense recebe a certificação internacional. A temporada 2021/2022 conta com 28 certificações, sendo seis marinas e 22 praias, quatro no estado do Rio.

Búzios

Búzios é o primeiro município do estado a adotar o uso da maconha medicinal. A Câmara aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei que garante o uso e a distribuição de Cannabis Medicinal no município. O projeto de autoria do vereador Aurélio Barros vai garantir o atndimento a 380 crianças portadoras do espectro autista e também 60 crianças com Epilepsia Refrataria, que não respondem aos tratamentos convencionais.As pessoas portadores de dor crônicas, Dores Oncológicas e Neuropatias também serão beneficiadas. O município planeja para fevereiro promover o primeiro Fórum Municipal de Cannabis Medicinal.

Iguaba Grande

A Agência Nacional de Petróleo repassou ontem pouco mais de R$ 117milhões e 400 mil reais para os municípios da Região dos Lagos. A Princesinha Iguaba Grande recebeu cerca de R$10 milhões e 400 mil reais. O cofre tá abastecido para o final do ano.

São Pedro da Aldeia

O vereador Izaias do Escolar, disse em plenário da Câmara de São Pedro, que o prefeito, Fábio do Pastel, têm que fazer o o “dever de casa.” Mesmo, dizendo que não é oposição ao governo, mas com atitude de oposição, Izaias que vai continuar com suas cobranças. O moço pelo visto tá perdendo a paciência com o prefeito.

Araruama

Faltando pouco mais de trinta dias para terminar 2021, os movimentos políticos em Araruama, dão mostra de que o amo 2022, vai prá lá de quente. Tudo lava crer que o primeiro ministro Chiquinho Da Educação, vai comandar a eleição no município. Usando o a tática da eliminação, o vereador Júlio César Coutinho, já saiu do páreo e dois nomes estão na corrida. O primeiro ministro Chiquinho Da Educação e seu filho, Thiago Ribeiro. Não se tem dúvida de os dois estão afinados. Aliás, o papo é entre pai e filho.