O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Búzios

O município de Búzios foi citado em fala do presidente da República Jair Bolsonaro. O presidente fez questão de falar que Búzios era um dos municípios que estava totalmente fechado. Fez também comentários a respeito da ação do prefeito André Granado de fechar Búzios.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, ampliou as medidas de contenção ao coronavírus e, em novo decreto, determina que Hotéis, Pousadas e Hostel fechem até sexta-feira (27). O decreto determina que os serviços de hospedagem, as casas de aluguel não poderão realizar novas hospedagens. Está proibida ainda a celebração de contrato de locação não presidencial que viole as normas de isolamento social.

São Pedro da Aldeia

A secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia, Francislene Casemiro, voltou a garantir que o município vai vacinar os idosos em casa. Ela tranquilizou a população e afirmou que haverá vacina para todos. A secretária lembra que o período de vacinação é longo e voltou a dizer que os idosos não precisam correr para os postos.

Iguaba Grande

A saúde mental do município de Iguaba Grande criou um canal direto para atendimento aos moradores em caso de estresse. Durante a pandemia do Coronavírus profissionais vão ouvir os munícipes que por ventura tenham problemas psicológicos.

Araruama

O município de Araruama tem o maior número de suspeitos do Coronavírus até o momento 26. Com esse número, a prefeita Lívia de Chiquinho continua pedindo para população ficar em casa para não propagar o vírus. Muita calma nessa hora!

Arraial do Cabo

Motivo para festejar. O município de Arraial do Cabo não tem nenhum caso de Coronavírus positivo. Inicialmente tinha surgido 3 casos suspeitos. O primeiro uma senhora moradora do município que tinha chegado de uma viagem a Portugal, a mesma com idade de 72anos. Um rapaz de 26 anos e moça de 25 também estavam na lista de suspeitos, mas os exames deram negativos. Que continue assim.