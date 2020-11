O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Cabo Frio

O prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio, recomendou ao prefeito Adriano Moreno o cancelamento da tradicional queima de fogos na Praia Forte na virada do ano. José Bonifácio disse que a medida é necessária para evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus, diante do aumento no número de casos da contaminação na cidade, o prefeito eleito disse ontem que assume o governo priorizando o atendimento vinte e quatro horas em cinco unidades de saúde da cidade: UPAS de Tamoios e Parque Burle, Hospital do Jardim Esperança, São José Operário e Hospital da Mulher.

São Pedro da Aldeia



O prefeito eleito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, está convocando a população aldeense para diagnosticar os problemas mais emergências da cidade. Fabio do Pastel usou uma rede social para pedir que os moradores aldeenses enviem fotos e vídeos do bairro e da rua onde moram mostrando os problemas locais. O prefeito promete um governo participativo. Os moradores devem enviar as informações para o futuro prefeito através do e-mail contato@fabiodopastel.com.br

Búzios

O grupo do prefeito eleito de Búzios, Alexandre Martins, anda preocupado com para iniciar os trabalhos de transição. Segundo informações, o prefeito em exercício, Henrique Gomes, só fez a publicação na terça-feira (24), não obedecendo os cinco dias úteis após o pleito. O que pode está acontecendo?

Araruama

Pelo que se ouve na Câmara de Araruama, Júlio César Coutinho e Nelsinho do Som vão formar a dupla de presidente e vice da casa legislativa araruamense. Os dois já teriam sidos “abençoandos” pelo primeiro ministro, Chiquinho da Educação. Sendo assim, dá para apostar.

Iguaba Grande

A corrida em busca da cadeira de presidente da Câmara de Iguaba começou logo após a apuração dos votos. Os vereadores Adriano Mairinque, Júnior Bombeiro, Paulo Rito e Balliester Werneck estão na lista de pretendentes. Dizem que quem conseguir o apoio do prefeito, ganha a cobiçada cadeira. Então tá…

Arraial do Cabo

A eleição passou, mas o caldeirão continua fervendo na cidade cabista. Primeiro com o fim da barreira sanitária, depois com a retirada da tenda de triagem da Covid-19. O governo municipal alega que devido a falta do repasse de verbas do governo federal, não é possível manter a estrutura e nem o pessoal.