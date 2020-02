O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 27

Búzios

A vereadora Joice Costa vai voltar as atividades no próximo dia 3 de março. Após passar por duas intervenções cirúrgicas, no Rio de Janeiro, que acabaram tendo sérias complicações, Joice Costa também vai se lançar pré candidata a prefeita de Búzios. Voltou com tudo!

Iguaba Grande

Uma dupla nervosa em Iguaba Grande deixou o prefeito Vantoil Martins preocupado. Trata-se de Paulo Rito e Jr. Bombeiro. Segundo os fofoqueiros de plantão, na boca maldita de Iguaba, Jr. Bombeiro é o que anda mais bravo e já deu sinais nas redes sociais. O que pode esta acontecendo por lá?

Cabo Frio

Passado o Carnaval agora o tema forte em Cabo Frio será o pleito eleitoral e os nomes que vão ser apresentados aos eleitores cabofrienses. Como se fala no dia à dia, vai ter candidato para todos os gostos. O “bloco” político vai entrar na avenida da campanha e que ganhe o melhor para administrar a bela Cabo Frio, tão sofrida com o atual governo Adriano Moreno.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, festejou o sucesso do carnaval aldeense. Segundo o próprio, a folia em São Pedro teve parceria público-privada e o município economizou. O secretário de eventos, Thiago Costa, que cumpriu sua missão é que este foi o último carnaval a frente dos eventos em São Pedro da Aldeia, visto que é o último ano de governo de Chumbinho.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho já escolheu o partido para disputar a eleição de outubro. A moça se filiou ao PP de Francisco Dornelles e do secretário Anderson Moura. O ex-prefeito, Chiquinho da Educação, que é marido da prefeita, atuou na tanto na saída de Lívia do PDT quanto na ida para o PP.

Arraial do Cabo

Tê, Tom e Marcelo Magno estavam brincando o Carnaval no mesmo bloco. Teve gente perguntado se era só para a festa todos juntos. Na verdade, ninguém respondeu até porque no carnaval vale tudo, até fingir. “Coisas do Cabo”, como falam os cabistas.