O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 27

Araruama

A prefeitura de Araruama tem dez dias para disponibilizar no site do município todos os contratos referentes ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A determinação é da conselheira substituto do TCE, Andrea Siqueira Martins, que estabeleceu multa de cerca de 1.700 reais por dia, caso a decisão não seja cumprida. A Conselheira do TCE constatou que a prefeitura de Araruama dificulta o Controle Externo e suspeita de irregularidades na divulgação das ações relacionadas ao combate à COVID-19.

Búzios

O pré-candidato a prefeitura de Búzios, João Carrilho, foi hostilizado, ontem, durante visita ao bairro do Capão, segundo ele, por um policial civil. João disse que o policial estava armado e chegou abordando o grupo que o acompanhava de forma truculenta e grosseria, ofendendo, inclusive, mulheres que estão com ele. O pré-candidato usou uma rede social para lamentar, o que considerou uma tentativa de intimidação e disse que vai seguir dialogando com a população, única arma, de acordo com o pré-candidato, capaz de garantir um mundo melhor.

São Pedro da Aldeia

Elisângela Vieira deve anunciar, nesta sexta-feira, que não será candidata a vice-prefeita na chapa do vereador Bruno Costa e que vai disputar a prefeitura de São Pedro da Aldeia. A candidatura de Elizângela está sacramentada, de acordo com o presidente Estadual do PMB, Sidclei Benardo, o Kiko, filho da presidente nacional do partido, Sued Haidar. A declaração dele de que Elizângela não será candidata a vice, mas sim a prefeita de São Pedro da Aldiea, está em um áudio que o jornalismo da Rádio Litoral teve acesso com exclusividade, embora o vereador Bruno Costa ainda tente reverter a decisão.

Iguaba Grande

O Tribunal de Contas do Estado (TCE), reconheceu, por unanimidade, a legalidade e economias nas compras da prefeitura de Iguaba, no combate ao Covid-19, em sessão desta quarta-feira (26). Em parecer, o Conselheiro informa ainda que foram adotados todos cuidados necessários. Parabéns ao executivo.

Cabo Frio

Informações dão conta que o ex-prefeito, Marquinho Mendes, ainda não perdeu a esperança de disputar a eleição de novembro. Marquinho é considerado inelegível e tem falado que Aquiles Barreto é o plano B. Segundo alguns advogados especialistas em direito eleitoral, as chances são remotas. Agora é só aguardar.

Arraial do Cabo

Cada dia um capítulo diferente na política de Arraial do Cabo. Nesta semana, a turma da Praça do Guarani colocou em dúvida a pré-candidatura de Walter Lucio, o Tê (PSDB). Tê teria sido condenado com base na lei da ficha limpa. Foi uma bomba na cidade. Esse é mais um capítulo da política de Arraial do Cabo, que está fervendo.