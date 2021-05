O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 27

Arraial do Cabo

Surgiu a notícia de que a eleição da Associação dos Barqueiros Tradicionais e Extrativistas das Praias de Arraial do Cabo (ABTEPAC) pode acontecer na sexta-feira (28), no Clube Apolo, e que Drº Pedro Pinto, Capitão Clóvis e Cristiano Dj estariam preparando tudo. Mas depois da notícia ser ventilada no Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, várias ligações de pessoas de Arraial do Cabo foram feitas para a produção do programa, dando conta de que não existe possibilidade alguma de acontecer a eleição amanhã. Segundo um barqueiro, o estatuo é bem claro e a eleição deve ocorrer só em setembro ou outubro. Em outra ligação, outro barqueiro disse a seguinte frase: “Galo, acabou a mamata“. Pelo visto, vai ser “fogo no parquinho”.

Cabo Frio

O ex-deputado Janio Mendes (PDT) não tem cargo na prefeitura de Cabo Frio, mas, pelo visto, é homem de confiança do prefeito José Bonifácio. Segundo os corredores da prefeitura, ele não estaria muito bem com o secretário de governo, Aquiles Barreto. Ao ser procurado pelo Jornal de Sábado e ser perguntado se “o leão rosnou para Aquiles”, ele respondeu que não, que os dois estão muito bem e que Aquiles faz parte dos seus planos para o futuro.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito Claudio Chumbinho usou uma norma da Receita Federal, que estabelece a tempo de vida útil de máquinas e ferramentas, para justificar o suposto sucateamento da frota do município. Chumbinho lembrou que ambulâncias, por exemplo, tem prazo de vida útil, de acordo com a tabela, de apenas quatro anos. O ex-prefeito também ressaltou que parte da frota exposta pelo prefeito Fábio do pastel não é do governo dele. Chumbinho, em vídeo numa rede social, disse ainda que a exposição revela a falta de experiência e de conhecimento de administração por parte do atual prefeito.

Araruama

A prefeita Livia de Chiquinho não esconde de ninguém que está muito feliz com as decisões recentes da justiça, sobre os processos em que o ex-prefeito André Mônica, quando candidato a prefeitura no último pleito moveu contra ela. Segundo alguns vereadores, não são só a prefeita e a vice que estão felizes com o desfecho dos processos, que de 6, 4 já foram vencidos. O “Primeiro Ministro”, Chiquinho da Educação, está soltando fogos.

Iguaba Grande

Os dois vereadores de Iguaba, Luciano Silva e Alan Rodrigues, que estão em Brasília, desde terça (25), em busca de recursos para o município, já teriam conseguido um projeto para área de esportes, que vai beneficiar cerca de 300 crianças com material esportivo. Segundo Luciano e Alan, o deputado Luiz Lima (PSL) foi quem ajudou a concretizar o projeto, que terá o apoio do ex-jogador do Flamengo, o lateral Léo Moura.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins determinou ontem que as ações contra a propagação da Covid-19 sejam intensificadas e colocou a cidade em alerta, principalmente nas barreiras sanitárias. O objetivo é impedir a entrada da variante indiana do novo coronavírus no município. Alexandre se reuniu com o secretariado e determinou que os titulares das pastas da Saúde e de Segurança tracem novas diretrizes de trabalho. O prefeito se revelou preocupado e disse que está acompanhando com cautela o surgimento da nova ameaça. Alexandre pediu a colaboração e se disse alerta.