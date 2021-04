O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

Arraial do Cabo

A Secretaria de Obras de Arraial do Cabo enviou na terça-feira, ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER), um ofício solicitando que o fechamento da RJ-140, no trecho entre a Vila Industrial e a Prainha, para obra de contenção de encosta, ocorra somente na próxima segunda-feira (3). O motivo da solicitação, além de questões climáticas, é o atraso da conclusão da infraestrutura na Estrada Rebeche, por onde o tráfego vai ser desviado, a empresa responsável pela entrega do material a ser utilizado na via alternativa não cumpriu o prazo.

Cabo Frio

A vereadora Carol Midori ficou indignada com o prefeito José Bonifácio, com ele ter vetado seu projeto de castração para animais. A moça foi para as redes sociais para dizer que o prefeito está indo na contramão da proteção animal. Em entrevista a Rádio Litoral, ao ser perguntada se fazia parte da base do governo municipal, disse que jamais e que quer ser uma vereadora independente. Carol também disse tem ouvido de alguns colegas de câmara chamando o prefeito de “Zé Coronel”. Midori também deixou transparecer que o clima entre o legislativo e executivo não é nada favorável.

São Pedro da Aldeia

Há duas semanas os fofoqueiros de plantão, do canhão da fofoca de São Pedro, vêm comentando que o prefeito Fábio do Pastel fará algumas mudanças no secretariado no mês de maio. As pastas citadas seriam as de Obras, Meio Ambiente e Procuradoria. Mais recentemente, o que se ouve é que na Procuradoria não haverá mudanças e o Drº Peter Samerson será mantido, mas na secretaria de Meio Ambiente e de Obras poderá ter mudanças. Os fofoqueiros também comentam que o “ministro” Paulo Lobo teria almoçado com a Drª Eliane, que já esteve no governo do ex-prefeito Claudio Chumbinho, e é tida como uma pessoa séria e de moral ilibada. O que esse almoço pode significar?

Búzios

A prisão do vereador de Búzios, Lorram Silveira, foi decreta pela justiça com base no depoimento de Jonatas Brasil Rodrigues Silva, o “John John”, e Thiago Soares. Eles apontaram, em delação, Lorram como o responsável pelo fornecimento dos alvarás, verdadeiros e falsos, mediante pagamento de propina. Os dois contaram que recebiam os alvarás negociados diretamente das mãos Lorram, para quem também entregavam o dinheiro. A delação é acompanhada de grande número de mensagens trocadas por de celular entre eles e o vereador. O vereador está foragido, mas pode se entregar a polícia ainda hoje. Segundo apurou o jornalismo da Rádio Litoral FM, ele aguarda o resultado de um pedido de Habeas Corpus impetrado pela defesa. Caso o pedido de liberdade seja negado, o vereador vai se apresentar em uma delegacia. Caso condenado, Lorram pode pegar mais de dez anos de cadeia. Já eleição da mesa diretora da Câmara de Búzios que seria nesta quinta, em que o vereador era postulante ao cargo de presidente, foi adiada para amanhã.

Iguaba Grande

Uma reunião na Câmara de vereadores, no gabinete da presidência, chamou a atenção de muitos que estavam na casa legislativa. O presidente, Balliester Werneck, teria ficado trancado em sua sala, por mais de duas horas, com o ex-candidato a prefeito, Washington Tahim. Dizem que alguns curiosos ficaram até atrás da porta, tentando ouvir a conversa. O que se sabe, é que o presidente teria feito convite a Tahim fazer parte de seu grupo, já de olho no pleito eleitoral de 2024. Ainda sobre a política iguabense, o chefe de gabinete Fabinho, almoçou com Balliester tentando sensibiliza-lo a convocar a eleição da mesa diretora. Agora é só aguardar.

Araruama

Os profissionais da educação de Araruama decidiram em Assembleia online retomar a “Greve Pela Vida”, contra o retorno as aulas presenciais no município. O sindicato acusa a Secretaria de Educação de convocar os profissionais da Educação com comorbidades para o retorno presencial às escolas na próxima segunda-feira (03), apenas com a primeira dose da vacina contra a COVID prevista para ser aplicada no próximo sábado. A categoria diz que a prefeita Lívia Belo “expõe o negacionismo em relação à pandemia do novo coronavírus e o total descaso com a vida dos servidores de Araruama”.