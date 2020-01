O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 30

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna de Arraial do Cabo festejou e muito a aprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Dizem que a alegria foi tamanha que teve até fogos. Até porque atualmente aprovação de conttas virou uma “loteria”.

Cabo Frio

A divulgação de um calendário de reposição de aulas nas escolas da rede municipal de Cabo Frio, em grupos de whatsapp, provocou imediada reação da direção do SEPE. Mães relataram terem sido informadas nas escolas que a reposição começaria na próxima segunda-feira e se extenderia ate 27 de março e que o início do ano letivo de 2020 estaria previsto para 30 de março.

A direção do SEPE, em nota, informou desconhecer o calendário divulgado, lembrou que a greve continua e que o calendário de reposição só será discutido após o fim da greve e o retorno da categoria as escolas.

Iguaba Grande

O secretário de Meio Ambiente de Iguaba Grande, Marco Antônio Motta, quer cancelar a licença de operação da Prolagos no município. A medida, de acordo com ele, se baseia em seis medidas estabelecidas pela secretaria para renovar a licença de operação da empresa que não foram cumpridas, entre elas, a limpeza do Rio Salgado e a instalação de lâmpadas UV no tratamento dos resíduos de esgoto. Marco Antônio frisou que a Prolagos está operando irregularmente no município e lembrou que a decisão final sobre a suspensão da licença caberá ao prefeito Vantoil Martins.

Búzios

O secretário Joãozinho Carrilho passou na padaria do Paulo Beiçudo, nesta quarta-feira (29), e acabou se encontrando com o staff do vice-prefeito de Búzios Henrique Gomes. Os fofoqueiros de plantão falaram que Joãozinho ficou uns dois minutos abraçado com Robinho.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Cláudio Chumbinho ficou feliz da vida com a aprovação de suas contas. No canhão da fofoca da cidade, não se fala em outra coisa. Chumbinho soltou até fogos.

Araruama

O trio de oposição ganhou reforço e virou quarteto. Antes, Penha Bernardes, Valéria Amaral e Oliveira Zagueirão formavam o trio que vinha marcando a prefeita Lívia de Chiquinho de perto. Agora vai ser um quarteto com a chegada Ronni Rossi. A partir de terça-feira que vem o caldeirão vai ferver na Câmara.