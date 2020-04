O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 30

Búzios

Os vereadores Valmir Nobre, Miguel Pereira e Niltinho de Beloca, segundo os fofoqueiros de plantão da Praça Santos Dumont, estão procurando o blogueiro, professor Luis Carlos. Luis teria noticiado em seu blog que os referidos edis estariam se aproveitando do mandato para nomear membros de suas famílias. Coisas da política de Búzios.

Araruama

A prefeitura de Araruama volta a a restringir o funcionamento do comércio de Araruama. A prefeita alega alguns comércios não respeitaram o Decreto de n° 086 de 22 de abril 2020 infringindo várias determinações. Tendo em vista os ocorridos, a prefeita Lívia de Chiquinho, em novo decreto, modificou as medidas.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, exonerou todos os professores contratados, o que significa cerca de 300 profissionais sem salários nos próximos meses, segundo a direção do SEPE. A medida causou indignação dos servidores da Educação. O SEPE promete entrar na justiça.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Claudio Chumbinho e a secretária Fran inauguraram na manhã desta quinta-feira (30) o centro de triagem do Covid-19. No município, cinco pacientes diagnosticados com Covid-19 já tiveram alta no município em meio à luta ao Coronavírus.

Iguaba Grande

A equipe do Procon de Iguaba Grande tem ido as ruas para fazer cumprir o uso de máscaras nos estabelecimentos. A princípio a atuação vem sendo no sentido de esclarecimento e orientação. Nesse primeiro momento foram visitados, bancos, lotericas, farmácias e supermercados.

Iguaba Grande

Os vereadores Jeffinho do Gás e Adalberto Moreira estão animados com o projeto de redução de salários do staff da prefeitura e de seus pares. Adalberto garante novidades para a próxima segunda-feira.

Arraial do Cabo

A barreira sanitária de Arraial do Cabo vem surtindo muito efeito na guerra contra o COVID-19. Para se ter uma idéia, o município só tem uma morte e cinco casos confirmados. Bom sinal!