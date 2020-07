O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 30

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio oficializou o calote no jornal Diário do Costa do Sol ao anunciar, ontem, a criação do novo Diário Oficial Eletrônico, que publicará todos os atos oficiais do município. A dívida do governo com o jornal de Macaé é de cerca de R$ 100 mil, o que levou a direção do Diário da Costa do Sol a suspender a publicação de atos oficiais. O novo Diário Eletrônico, regulamentado por decreto publicado no Jornal Lagos Notícias, de acordo com o procurador do Município, Bruno Aragutti, será feito com mão de obra da prefeitura e não haverá mais a necessidade de contratar veículos de comunicação.

Arraial do Cabo

Depois de um dia conturbado com operação do Ministério Público no município cabista, o prefeito, Renatinho Vianna, recebeu o apoio de seus eleitores. O moço foi carregado nos ombros em encontro na noite desta quarta-feira (29). Arraial do Cabo, como sempre, está fervendo neste momento. A eleição deste ano vai ser uma loucura.

Búzios

O chefe de gabinete do deputado estadual Dr. Serginho e ex-vereador de Búzios, Henrique DJ, teve sedação reduzida pela equipe médica nesta quinta-feira (29) e chegou a reclamar de dores. Henrique voltou a ser sedado para dar continuidade ao tratamento. Os médicos continuam muito otimistas com sua recuperação.

São Pedro da Aldeia

Olha o Mica aí gente! Rola nos bastidores da política de São Pedro da Aldeia, que a pré candidatura do ex-vereador, Mica, pai de Guga, tem gerado muitos ciúmes nos pré candidatos que estão a pré candidata Bia de Guga. E agora?

Araruama

O primeiro ministro Chiquinho da Educação anda sorridente em Araruama devido os apoios que tem conseguido para a pré candidata e atual prefeita, Lívia de Chiquinho. Segundo o próprio, vários exs aliados do ex prefeito André Mônica vão caminhar com Lívia. Chico Pintado e Anderson Moura fazem parte da vasta lista.

Iguaba Grande

O vereador Paulo Rito de Iguaba Grande, que está internado no Hospital do Inca, no Rio de Janeiro, desde terça-feira (28) para passa por uma intervenção cirúrgica nesta quinta-feira (30). Desejamos ao vereador sucesso na cirurgia e pronto restabelecimento.