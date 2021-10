O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 30

Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Miguel Pereira, fez aniversário e além de receber muitos presentes, recebeu vários elogios do prefeito, Alexandre Martins. Segundo o prefeito, seu vice é exemplo de determinação, caráter e responsabilidade. Miguel chorou de emoção e com razão. Parabéns!

São Pedro da Aldeia

As contas do ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, referentes ao ano de 2020, foram aprovadas por unanimidade, nesta quarta-feira (29). Agora elas serão encaminhadas para a câmara de vereadores para serem também aprovadas ou não. No canhão da fofoca, não se fala em outra coisa.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que o presidente da câmara, Júlio César Coutinho, anda roendo as unhas de tanto nervoso. É que o nobre edil espera ser o escolhido do grupo da prefeita, para o pleito eleitoral do ano que vem. Mesmo com o primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, falando que o vereador pode ficar tranquilo, tem gente com a “pulga” atrás da orelha. Que coisa!

Iguaba Grande

A nomeação da senhora Cristiane Rito, para a sub-secretaria de Ação Social de Iguaba Grande, causou grande ciúmes nos vereadores da mesa diretora da Câmara. Dizem que vereador Paulo Rito anda pelos corredores com galhinhos de arruda no orelha, com medo de “olho gordo”.

Cabo Frio

O ex-deputado estadual, Jânio Mendes, será entrevistado nesta sexta-feira (01), no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, 94,5. Jânio anda dizendo que pretende voltar para assembléia legislativa do estado. Para alguns em Cabo Frio, Jânio é o “primeiro ministro” do governo José Bonifácio. Vamos saber dele até que ponto isso é verdade.

Arraial do Cabo

Na próxima segunda-feira (4), o distrito de Figueira irá receber uma ação de saúde bucal direcionada às gestantes. O evento terá início às 13h:30 e será realizado no Posto de Saúde da localidade. As equipes da Coordenadoria de Saúde Bucal do Município irão oferecer serviços como escovação supervisionada e orientações sobre a importância da saúde bucal durante a gestação. O objetivo é conscientizar sobre a manutenção da higiene bucal nesse período em que o corpo da mulher passa por várias transformações fisiológicas e hormonais, deixando gengivas e dentes mais sensíveis e, consequentemente, suscetíveis à placa bacteriana, tártaro, cáries, entre outros problemas odontológicos.