O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 30

Cabo Frio

O secretário de mobilidade urbana de Cabo Frio, Jeferson Buitrago, declarou guerra aos flanelinhas que atuam nas ruas de Cabo Frio, principalmente na orla da Praia do Forte, extorquindo moradores e turistas. O secretário chamou de marginais flanelinhas que cobram R$ 50 por vaga como se fossem donos das ruas de Cabo Frio e prometeu sufocar a ação deles através de operações conjuntas com a secretaria de segurança e com a PM.

Jeferson garantiu que não vai dar tregua a essas pessoas que agem ilegalmente, ameaçam os controladores de estacionamento e coagem os motoristas. O secretário destaca que a cobrança do estacionamento na orla é realizada pelos servidores da Secretaria, que trabalham uniformizados e devidamente identificados.

São Pedro da Aldeia

O DER iniciou, nesta quarta-feira, a Operação Tapa Buracos na RJ-140, entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, depois de receber uma exurrada de críticas pelo péssimo estado de conservação da rodovia. Os buracos tem provocado prejuízos e deixado muitos motoristas no acostamento com o pneu estourado. O problema se agrava a noite devido a falta de iluminação e sinalização estrada. O DER, ainda na nota, ressalta que durante os dias chuvosos os trabalhos são interrompidos, e retomados com a estabilidade do tempo no local das intervenções e frisa que ja foi feita a licitação das obras de revitalização da rodovia e de recuperação das passarelas entre Sao Pedro e Cabo Frio.

Araruama

O ano de 2022 promete ser muito badalado na política de Araruama. Segundo informações de bastidores da Câmara, a prefeita Lívia de Chiquinho, pode ter três vereadores, de oposição. São eles, Elói Ramalho, Penha Bernardes e Oliveira da Guarda. Vai ser fogo no “parquinho”.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo segue com os preparativos para o reveillon. A programação para a virada, neste ano, contará somente com queima de fogos, que serão em três pontos diferentes: Praia Grande, Monte Alto e Figueira. Na Praia Grande, os artefatos para o show pirotécnico serão posicionados no Morro do Vigia, e a duração será em torno de 13 minutos. Em Monte Alto e Figueira, o foguetório será às margens da Laguna de Araruama, com duração de cerca de 10 minutos. Por motivo de segurança, nos distritos os fogos ficarão em uma área isolada.

Iguaba Grande

Os vereadores da câmara de Iguaba Grande, Elifas Ramalho, Alan Rodrigues, Luciano Silva e Tiquinho, estão preparando uma tainha frita para o vereador, Junior Bombeiro. O Sombra descobriu a guloseima vai ser na Ponta da Areia, em São Pedro da Aldeia. O objetivo é acalmar, o homem da mangueira que anda muito nervoso, segundo os fofoqueiros de plantão.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, classificou como muito positivo o ano de 2021, para o município de Búzios. Segundo o próprio, os vereadores contribuíram com sua gestão, inclusive os de oposição.