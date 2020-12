O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 31

Araruama

Uma reunião realizada ontem (30), com direito a almoço em São Vicente, distrito de Araruama, pode ter selado o acordo para eleger o vereador Júlio César Coutinho como presidente da Câmara. Estavam presentes os vereadores Nelsinho do Som, Amigo Valmir, Dheco, Penha, Thiago Pinheiro, Thiago Moura, Eloi, Aridinho, pastor Sérgio Murilo e o presidenciável, Júlio César. Para fortalecer o acordo, o pastor Murillo fez até uma oração.

Iguaba Grande

Rindo de orelha à orelha, o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, promete para os próximos 4 anos um governo inovador e de muito trabalho em prol dos iguabenses. Nesta sexta-feira, dia 1 de Janeiro, Vantoil vai tomar posse no auditório da Apierj, no bairro Capivara, às 16h. O vice e os vereadores também tomarão posse dos respectivos cargos. Devido a pandemia do Coronavírus, não haverá público no evento. A transmissão será na página da prefeitura.

Arraial do Cabo

Um vice-prefeito sem expressão política. O vice-prefeito, Serginho Carvalho, assumiu a cadeira do executivo prefeito, após o afastamento do prefeito Renatinho Vianna, mas se perdeu nas decisões. Sem expressão política, após ter conseguido apenas 107 votos para vereador no último pleito, parecia sonhar na cadeira de prefeito. Pelos corredores da prefeitura tem gente dizendo que ele teve os 107 votos devido a incompetência. Arraial do Cabo não merece tanta mediocridade administrativa. Ainda bem que o ano esta terminando.

Cabo Frio

Rola nos bastidores da política de Cabo Frio que Rafael Peçanha e Jefferson Vidal estão em rota de colisão. Segundo informações, não é bom convidá-los para o mesmo evento. Os dois vão fazer parte do governo José Bonifácio. Coisas da política.

São Pedro da Aldeia

No canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, tem gente dizendo que a corrida presidencial da Câmara está emocionante. De um lado, o jovem Vitinho de Zé Maia, do outro, o veterano Mica de Guga. Se der empate, Mica leva a presidência. E agora?

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, só fala em planejamento de gestão nos últimos dias. Em todas as reuniões da equipe o prefeito eleito tem se mostrado preocupado com o momento em que vai assumir a prefeitura de Búzios. Na verdade, vai ser como pegar o “trem embalado”.