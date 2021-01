O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sábado, dia 09

São Pedro da Aldeia

Preocupado com o aumento do número da Covid-19, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, oficializou o Gabinete de crise, através de um decreto municipal na última quinta-feira (7). O objetivo é atuar no monitoramento de riscos, reduzir os impactos à população, tomar providências e adotar medidas de combate o coronavírus. As secretarias de Saúde, Educação, Governo, Assistência Social, Segurança e Ordem Pública, Serviços Públicos, Adjunta de Turismo e Procuradoria-Geral vão fazer parte do Gabinete.

Cabo Frio

Em um momento em que o número de mortes por Covid-19 no pais só aumenta, a UPA de Cabo Frio tem sua tenda de Triagem fechada por falta de médicos. Vale lembrar que os profissionais trabalharam e não receberam do governo de Adriano Moreno. Só que agora quem deve resolver o problema é o atual governo, de José Bonifácio. Não dá mais para esperar, as vidas devem ser prioridade sempre. O governo passado, é só passado.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, fez uma “tabela política” com o senador Romário. O encontro foi nesta sexta-feira (8), em seu gabinete, na península. O tema principal do encontro foi o combate ao Covid-19. Foi uma grande jogada da dupla, Alexandre e Romário.

Arraial do Cabo

Em tempo de pandemia do Coronavírus, o melhor é buscar as orações. Foi o que fez o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, ao ligar para o pároco de Arraial, Helcimar Sardinha, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, para orar e abençoar a gestão do novo comandante do município cabista. Magno se emocionou durante o evento.

Iguaba Grande

Bateu tristeza no coração do vereador Marciley Lessa. Isso é o que estão falando nos corredores da Câmara de Iguaba. Dizem que o moço desapareceu desde o dia da eleição da presidência da Câmara. O que pode ter acontecido?

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que o candido a prefeito na última eleição e ex-prefeito do município, André Mônica, cogita ser candidato a deputado estadual em 2022. Ao que tudo indica, vai depender da palavra final do ex-deputado Paulo Melo. É o garante um informante próximo. Então tá.