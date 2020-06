O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno, decidiu prorrogar o decreto que proíbe o comércio não essencial de abrir as portas até a próxima sexta-feira (05). Por enquanto, nada de fucionamento total do comércio.

Araruama

Todo mundo quer saber do pré candidato a prefeito, Rodrigo Meira, se ele vai mesmo seguir carreira solo. Todo mundo também sabe que os grupos de André Mônica e da prefeita Lívia de Chiquinho querem reduzir o número de candidatos. Sendo assim, Rodrigo Meira passa ser “peixe grande” na política de Araruama.

Iguaba Grande

O pleito eleitoral deste ano em Iguaba Grande vai ter uma disputa a parte. Trata-se do MDB que um dos grupos mais fortes disputando cadeiras da Câmara. Para se ter uma idéia, só vereadores com mandatos são 4 nomes. Alan Rodrigues, Miquéias Gomes, Marcelo Costa e Roberto Antunes, sem contar os novatos, Renatinho da Saúde e Júnior Bombeiro. Fogo no parquinho!

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, nesta segunda (01), que pretendia flexibilizar medidas para reabertura do comércio não essencial, mas vai acabar as recomendações do MP e decreto do governo do Estado. Portanto, segue tudo como dantes em Arraial do Cabo.

Búzios

Uma foto da vereadora Gladys Costa e do Sargento Leandro do Bope, ambos pré candidatos a prefeitura de Búzios, chamou a atenção neste fim de semana na cidade. Coisas das redes sociais tão comentadas neste momento no Brasil. Seria fake news?

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia terá um eleição com muitos candidatos, mas quatro estão estão metendo o “pé na estrada”. São eles: Bia de Guga, Bruno Costa, Fábio do Pastel e Dr. Stefano Leite. Tem gente dizendo que teremos mais nomes que vão aparecer nos próximos dias dias.