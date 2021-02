O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, quer que os professores voltem às aulas no dia 8 de fevereiro. Só que o sindicato dos servidores municipais (SSMA) já avisou, por meio de ofício, que só comparecerã de forma remota. Agora é aguardar o que vai acontecer nos próximos dias.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, vai cumprir uma promessa de campanha, doando seu salário de prefeito durante 2 anos. Segundo informações, o salário do prefeito vai ser doado para instituições filantrópicas do município aldeense. Parabéns!

Iguaba Grande

Como falam no dia à dia, o prefeito Vantoil Martins anda “tirando onda”. O moço pagou os salários dos servidores na última sexta-feira (29) e deixou os funcionários públicos em festa. Com isso, a grana de Janeiro já tá no bolso. É isso aí!

Búzios

Transparência total em Búzios. A prefeitura disponibilizou uma listagem nominal no site oficial, contendo informações das pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na lista consta os nomes dos profissionais da saúde que já foram imunizados, a área de atuação e a unidade em que trabalha. Transparência é muito importante.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, testou positivo para Covid-19. Segundo o prefeito, que usou as redes sociais para dar a informação, o seu estado de saúde é estável, com sintomas leves. Não bastasse essa noticia, os servidores da educação deflagaram greve no município.

Arraial do Cabo

A direção técnica do Hospital Geral de Arraial do Cabo, realizou neste sábado (30) o primeiro Encontro Integrado de Higiene e Limpeza, que vai envolver todos os profissionais da unidade. Os primeiros a serem capacitados foram os servidores das equipes responsáveis pela limpeza do setor da Covid-19. A capacitação tem o objetivo de investir na educação permanente de todos os profissionais que atuam na unidade de saúde e melhorar o atendimento à população.