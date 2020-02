O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

São Pedro da Aldeia

Os envolvidos na política de São Pedro da Aldeia garantem que o pleito de outubro vai ser bastante disputado. Os chamados ” medalhões” Iedio Rosa, Paulo Lobo e Carlindo Filho devem participar da eleição apoiando candidatos. Uma espécie de assessoria política.

Iguaba Grande

A galera da boca maldita de Iguaba Grande anda dizendo que o secretário de Meio Ambiente, Marco Antonio pode perder a pasta se cometer outro equívoco. Ainda o que se fala é que o prefeito Vantoil Martins colocou o secretário Paulo Rito para “marcar” de perto o Marco Antonio. E agora?

Araruama

O vereador Nelsinho do Som vem sendo cogitado para formar chapa com a prefeita Lívia de Chiquinho. O moço tem um bom relacionamento com o primeiro ministro Chiquinho da Educação. Rola também que o ex-prefeito, André Mônica, fez uma sondagem junto ao vereador, mas Penha Bernardes está de olho na vaga de vice.

Cabo Frio

O vice-prefeito de Cabo Frio, Felipe Monteiro, rompeu relações políticas o prefeito, Adriano Moreno, nesta manhã no programa Bom Dia Litoral. Segundo Monteiro, o prefeito não tem poder de decisão e quem manda atualmente na prefeitura é assessor Cati, ex-secretário de Fazenda. O vice-prefeito também fez duras críticas ao secretário de Governo, Miguel Alencar.

Arraial do Cabo

A folha de pagamento do mês de janeiro virou total prioridade por parte do prefeito Renatinho. Na última quinta-feira, a prefeitura efetuou o pagamento dos aposentados, pensionistas e beneficiários do IPC, o Instituto de Previdência Cabista.

Búzios

Quem foi a inauguração do Centro Materno Infantil e do Idoso, Alzira Pereira da Cunha, nesta segunda-feira (03), viu o secretário Joãozinho Carrilho e Miguel Pereira, lado a lado. Dizem que teria sido um pedido do prefeito André Granado. Se fizessem uma foto viraria um “santinho”.