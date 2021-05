O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

Búzios

O vereador Rafael Aguiar (Republicanos) foi reeleito, neste domingo (02), presidente da Câmara de Búzios com 7 votos e uma abstenção, do vereador Raphael Braga. A Mesa Diretora que toma posse em 2023 terá ainda os vereadores Josué Pereira (vice-presidente); Victor Santos (primeiro secretário) e Dom de Búzios (segundo secretário). Rafael agradeceu os votos dos colegas, disse que a Câmara tem um presidente humilde, que vai ouvir os vereadores e, acima de tudo, as pautas que realmente são importantes para cidade. A prefeitura, em nota, parabenizou os vereadores eleitos.

Araruama

O Sindicato dos Servidores de Araruama, profissionais da Saúde, Associação da Guarda Municipal e o profissionais de Educação voltam às ruas nesta terça-feira. Um ato público unificado, marcado para às nove da manhã, no Paço Municipal, vai lembrar às vítimas da COVID-19 na cidade e exigir da prefeitura melhores condições de trabalho em tempos de pandemia. Os sindicalistas afirmam que o sistema de saúde está sobrecarregado e classificam como “má gestão da crise” pelo governo Lívia Belo, que insiste no retorno presencial às aulas.

Cabo Frio

Que coisa! A vereadora Carol Midori, lançou na internet uma campanha que vem provocando dúvidas e piadas pelo duplo sentido pelo slogan: “Castra Zé”. A vereadora, na verdade, está defendendo a castração de cães e gatos da cidade em situação de rua e sob cuidados de tutores com renda familiar de até dois salário mínimos. O projeto também autorizava o governo a celebrar convênio ou parcerias com clinicas veterinárias para a esterilização. Midori lembra que a procriação desordenada de animais aumenta os ricos de transmissão de doenças e classifica o veto do governo de covardia.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno deve ir ao Rio de Janeiro, na manhã de quinta-feira (06), para um encontro com Claudio Castro, Governador do Estado. Dentre os vários pedidos, estão as obras dos distritos do município. Na parte da tarde, o prefeito deve se encontrar com o Secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, para tratar de assuntos da área.

São Pedro da Aldeia

Rola no Canhão da Fofoca que os 10 vereadores estão insatisfeitos com o prefeito Fábio do Pastel. O motivo seria porquê o prefeito “oferece café frio e não manda nem um copo de água”. Outro dia, um vereador falou no corredor que a situação está pior do que “ficar no deserto”. Coisas do Canhão.

Iguaba Grande

Depois de rolar nas redes sociais, fotos de Renatinho da Saúde, com áudios do enfermeiro Drº Marquinhos, a semana começa com o que está sendo chamado de “contragolpe” por parte de Renatinho, em face do vereador Júnior Bombeiro. Um jovem, que seria da baixada, segundo o vereador Júnior, estaria fazendo a cobrança de uma conta a uma pessoa com o mesmo nome do edil. Para os fofoqueiros de plantão, o que salvou o bombeiro, é que o individuo que efetua a cobrança não chama ele de vereador. O fato é: não se fala em outra coisa em Iguaba.