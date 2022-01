O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

Cabo Frio

Os carnês do IPTU de 2022 de Cabo Frio ja estão disponíveis. O imposto poderá ser pago com 10% de desconto, em cota única, até o dia 31. O desconto será de 5% para quem quitar o tributo, integralmente, até 21 de fevereiro. O contribuinte tem, também, a opção de parcelamento em ate 11 vezes, entre os meses de fevereiro e dezembro. Os carnes podem ser obtidos de forma online, pelo site da Secretaria de Fazenda de Cabo Frio. A impressão dos boletos também pode ser feita na sede da Secretaria de Fazenda, no Centro, e no Shopping Unapark, em Unamar.

Búzios

A AVNISA pediu ao Ministério da Saúde a imediata suspensão da temporada de transatlânticos no Brasil depois da confirmação de 174 casos de COVID desde a semana passada nos navios de cruzeiro. A agência de vigilancia sanitária impediu, ontem, o embarque de três mil passageiros no MSC Splendida por conta da identificação de transmissão sustentada de COVID entre os tripulantes do transatlântico.

Casos da doença foram registradas no SplÍndida, que passou por Buzios semana passada, no Costa Diadema e no MSC Preziosa. O SplÍndida, que foi impedido de zarpar ontem do porto de Santos, tinha escala programada para Cabo Frio na próxima sexta-feira.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de Sao Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, foi duramente criticado pelo SEPE Costa do Sol, em nota divulgada numa rede social, onde acusa o governo de uma série de ataques aos trabalhadores da educacao aldeense.

A direção do sindicato acusa o governo de congelar os salários dos profissionais do município e de perseguir servidores que participam de manifestações, além de excluir números profissionais da educação do direito de receber o abono referente as sobras do FUNDEB.

O SEPE também acusa o prefeito Fabio do Pastel de adotar a mesmo política do antecessor Claudio Chumbinho ao descumprir a lei e ignorar o plano de cargos e carreira dos servidores.

Arraial do Cabo

A praça do Cova, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, vai ser palco de uma série de shows intimistas com grandes nomes da musica popular brasileira.

O anuncio foi feito pelo secretário de turismo do município, Marcos Simas. A cantora Martinlia abre o Verão Musical, no próximo sábado, dia 8. A programação inclui, ainda, nomes como Marcus Valle, João Bosco, Amelinha e Paulinho Moska. Todos os gande shows serão abertos com a apresentação de cantores locais e, de acordo com o secretário, o Verão Musical acontece, semalmente, ate o carnaval que ainda não teve a programação definida pelo governo.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins, reuniu todos os secretários, na manhã desta segunda-feira (03), para uma prestação de contas das respectivas pastas. Dizem, todos tinham em mãos um “cadernão.” A queima de fogos de Iguaba Grande, segundo moradores foi um brilho só, inclusive no bairro, Sapeatiba, teve uma patrocinada pelo vereador, Luciano Silva, que contou com a presença dos coleguinhas, Tiquinho e Alan Rodrigues, que saíram do bairro com torcicolo de tanto olhar para os fogos.

Araruama

O Hospital Roberto Chabo, em Araruama, esta entre as três unidade do Estado que, juntas, bateram recorde de captação de órgãos trecido e ossos, para a entral estadual de transplantes nos ̇últimos onze meses. O Regfional de Araruama, além do Alberto Torres, em São Gonçalo, e o Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, captaram mais de 373 Órgãos, entre eles, 15 corações, beneficiando mais de seiscentas pessoas. A unidade de Araruama captou mais de 24 Órgãos além de tecidos e Órgãos beneficiando mais de 150 pessoas. Uma das últimas captações em Araruama ocorreu em novembro, após a família de um rapaz de 20 anos, vítima de acidente de moto autoriaza a doação de órgãos.