O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 04

São Pedro da Aldeia

Aconteceu na última sexta-feira, em São Pedro da Aldeia, no gabinete da prefeitura, uma reunião que contou Edimilson Bitencourt, Rogerinho, secretário de serviços públicos, Dudu e Eduardo Leal. Segundo informações, Eduardo Leal deve ocupar a secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia. Leal estava sendo aguardado para está segunda-feira (04), mas até então não teria assumido a pasta.

Cabo Frio

Surgiu no fim de semana, nos bastidores da política de Cabo Frio, rumores de que o ex-prefeito, Marquinho Mendes, vai anunciar nos próximos dias o nome de seu pré candidato a prefeito. Quem pode ser o agraciado? Vamos aguardar os próximos capítulos da novela eleitoral que se inicia.

Arraial do Cabo

Os fofoqueiros de plantão do beco em Arraial do Cabo andam falando que a reunião do ex-prefeito Andinho com o vereador, Tom tendeu dividendos políticos. Andinho teria desmarcado os próximos encontros. O que pode ter acontecido?

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro de Iguaba que a ex-prefeita Grasiella Magalhães vai “derrubar” muitos pré candidatos a Câmara de Iguaba Grande. Dizem que principalmente os comeram o “queijo ” da fazenda e depois sumiram. A lista é vasta.

Búzios

O ex-vereador Filipe Lopes está fechado politicamente com Joãozinho Carrilho. Onde Joãozinho vai leva o jovem Felipe Lopes. Tem gente dizendo que Lopes está cotado vice-prefeito. Na lista, também consta o nome de uma empresária.

Araruama

Marcelo Amaral deve caminhar com outro grupo nas eleições de outubro. Segundo fontes, Amaral, que está rompido com a prefeita se queixa de não ter conseguido participar do governo, por ter sido preterido.