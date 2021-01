O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 04

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, mandou duro recado para os grevistas de Cabo Frio. Inicialmente, falou para os guardas que fecharam a Ponte Feliciano Sodré. Ele não vai mais permitir que isso aconteça e se acontecer, vão arcar com as consequências. Para o SEPE, o recado foi no sentido de que quem fizer greve vai ficar sem salário. Zé não quer as crianças sem aula.

Araruama

No dia da posse dos vereadores e da prefeita de Araruama,

foi realizada a eleição da nova mesa diretora, Júlio César foi proclamado como presidente da casa. Porém, até o último minuto os vereadores Oliveira Zagueirão e Penha Bernardes foram assediados no corredores da câmara, pela chapa da oposição, mas não conseguiram, o mais engraçado foi o discurso da oposição votando na chapa única, segundo um gaiato da cidade “só faltou óleo de peroba”. Já o 1° ministro, Chiquinho da Educação, ficou contente, pois o pupilo dele ganhou à presidência. Agora a Câmara esta numa harmonia só… vamos esperar até quando.

Búzios

O vereador Rafael Aguiar, de 31 anos, foi eleito presidente da Câmara de Búzios. Rafael foi o vereador mais votado na eleição, com 1227 votos. No discurso da vitória Rafael pregou união dos políticos. O vereador Josué Pereira, que se reelegeu, vai compor a vice-presidência.

São Pedro da Aldeia

A eleição para presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia foi a mais acirrada da região dos Lagos. De um lado, Vitinho de Zé Maia e do outro, Ivanir Pereira Leite, o Mica. O placar foi de cinco a cinco e o desempate se deu pela idade. Mica, por ser mais velho ganhou a cadeira. Um Projeto de Lei que tramitou na câmara no ano passado e foi suspenso pela justiça mudava o critério de desempate, beneficiando o mais votado. Caso tivesse sido aprovado,Vitinho teria sido eleito.

Iguaba Grande

O vereador Balliester Werneck, que foi o mais votado na eleição de novembro, assumiu mais uma vez a cadeira de presidente da Câmara de Iguaba Grande. Balliester teve 1336 votos e conseguiu seu quarto mandato de vereador. Seu vice é o vereador Júnior Bombeiro.

Arraial do Cabo

Preocupado com a Covid-19, o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, visitou as barreiras sanitárias e foi até as praias do município para avaliar a frequência de banhistas. Magno, também foi sem avisar ao Hospital Geral para inspecionar o plantão médico. O moço está de olho em tudo.