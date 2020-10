O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 05

Cabo Frio

Todo mundo quer saber se a candidatura Adriano Moreno vai até o fim. Na semana passada surgiu boatos de que o atual prefeito teria “jogado a toalha”. A assessoria do candidato não confirma desistência. Agora é só aguardar.

Arraial do Cabo

A Rádio Litoral FM, começa as entrevistas com os postulantes a cadeira de prefeito do município cabista nesta terça-feira (07). O sorteio da ordem dos entrevistados acontece nesta segunda-feira (05), no restaurante Água na Boca, às 12h. Os cinco candidatos terão 20 minutos para falar sobre seus projetos.

São Pedro da Aldeia

A votação das contas do prefeito Cláudio Chumbinho, de 2017, ainda vai render muito. O advogado que fez a defesa do prefeito garante que a peça apresentada é um “plágio”, com trechos de sentenças de decisões da internet. Claudio Chumbinho já revelou que vai para justiça e não se considera inelegível.

Búzios

O candidato a prefeito de Búzios, Henrique Gomes, não está com pressa para colocar sua campanha nas ruas. Segundo informações, ele só vai colocar o pé na pista em meados de outubro. Pelo visto vai ser “devagar, devagar, devagarinho”. Então tá.

Iguaba Grande

Os candidatos a prefeitura de Iguaba Grande serão ouvidos pela Rádio Litoral FM, no programa Bom Dia Litoral, logo após os candidatos de Arraial do Cabo, que estarão sendo ouvidos a partir desta terça-feira (06). Todos teram 20 minutos para falar de seu projetos para o município em busca da cadeira executiva.

Araruama

Os comícios virtuais viraram ferramentas para os candidatos a prefeitura de Araruama. O grupo da candidata Lívia de Chiquinho está certo que vem conseguindo atingir um bom número de moradores. André Mônica também vai no mesmo caminho, e já marcou o seu comício para dia (06), próxima terça-feira, às 19h22.