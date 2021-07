O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 05

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba, que o profissional, Marquinho Enfermeiro, teria sido desligado do quadro de profissionais da saúde e a “pressão ” para que ele volte está forte. Na câmara, tem gente dizendo que Marquinho teria sido indicado pelo vereador Paulo Rito. E agora, Marquinho volta ou não?

Araruama

Informações dão conta de que o vereador, Oliveira da Guarda, anda mais calmo e não deve deixar a base do governo na câmara. O moço foi visto entrando no gabinete da senhora Fernanda Pinto, para um café. Pelo visto, era também um “calmante”. O problema pode ser mesmo com a secretária Flávia.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel anunciou, durante coletiva, que vai a Justiça contra o Grupo Salineira para manter os serviços de transporte na cidade. A empresa, em nota, comunicou o encerramento das atividades no município, a partir da zero hora da próxima quinta-feira. O grupo alega que a concorrência desleal agravada pela pandemia inviabilizou a prestação do serviço pela Viação São Pedro. O prefeito disse que o contrato vai até 2032, que a concessionária deve manter o serviço por três meses após a suspensão e lembrou que a empresa está sujeita a multa de 20% do valor da concessão devido ao rompimento do contrato.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo já vacinou 44% da população com a 1ª dose da vacina contra a COVID-19. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os dados, 13.198 pessoas tomaram a 1ª dose e 4.279 a segunda dose. O município recebeu na última sexta-feira, um novo lote de vacinas com 844 doses. São 744 para primeira dose e 100 destinadas a segunda. É isso aí, vacina já!

Búzios

Os profissionais da Educação de Búzios vão para as ruas na próxima quarta-feira protestar. A manifestação, convocada pelo Sepe, está marcada para às 10 horas, na Av. José Bento Ribeiro, em Manguinhos. Eles acusam a Secretária de Educação, Carla Natália Marinho, de se recusar a adotar medidas básicas de segurança para o retorno às aulas e classifica de desatualizado e desconectado da realidade o “protocolo sanitário” elaborado pela secretaria de Educação.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio será submetido, nesta terça-feira, 14 horas, a uma cirurgia para o tratamento contra tumores do fígado. Bonifácio revelou que o tumor tem um centímetro e disse que deve receber alta em três dias e que não será necessário se afastar do cargo para realizar o procedimento.