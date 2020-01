O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Búzios

O secretário Joãozinho Carrilho tem sido visto fazendo visitas e nos cafés no município de Búzios. No final de semana, Joãozinho foi visto em uma padaria com o ex-vereador Leandro Pereira. Dizem que Joãozinho falou algo no ouvido de Leandro que o deixando muito sorridente. O que pode ter sido?

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que os secretários Paulo Rito (Obras) e Marco Antonio (Meio Ambiente) andaram se “estranhando” na prefeitura. Pelo visto, os ânimos estão acirrados em Iguaba Grande. Por enquanto; não se sabe o motivo da discussão.

Cabo Frio

A crise entre servidores da Educação de Cabo Frio e governo é sem precedentes. Nesta segunda-feira, às 18h, na Escola Municipal São Cristóvão, haverá uma assembléia para discutir às ações contra o não pagamento do décimo terceiro salário, o atrasado salarial e debater medidas que obrigue o governo a cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta da Educação, assinado com o Ministro Público.

Araruama

Ano começou e os pré-candidatos a prefeitura de Araruama estão nas ruas. E serão vários candidatos e nomes, como André Mônica, Rodrigo Meira, Tenente Resende, eles estão na lista de pré candidatura. Sem contar Lívia de Chiquinho que também vai concorrer. O caldeirão vai ferver literalmente.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o pré- candidato Stefano Leite vai deixar o governo de Chumbinho. Segundo os fofoqueiros de plantão, o moço vai gastar sola de sapato. Em São Pedro da Aldeia, além de Stefano, estão na lista de pré-candidatos: Bruno Costa, Bia de Guga, Fábio do Pastel e Paulo Santana.

Arraial do Cabo

Deivinho, irmão do ex-prefeito Andinho, onde vai leva o “guia” político que o próprio irmão. Dizem já tem uma agenda para cumprir de visitas. Haja cafezinho! Bola vai rolar no campo político de Arraial do Cabo este ano e, como sempre, o “jogo” vai ser quente.