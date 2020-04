O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Búzios

O pré-candidato a prefeito Thomas Weber ficou mesmo no DEM e já disse que vai caminhar com Leandro do Bope. Ainda sobre Búzios, a suspensão dos contratos dos profissionais da Educação foi o tema mais falado na cidade, principalmente no meio político. A justificativa para as demissões é a queda nas arrecadações, devido à pandemia do Coronavírus.

São Pedro da Aldeia

Em São Pedro da Aldeia “os profissionais” da Educação que tinham sido contratados via Processo Seletivo, para suprimir as vagas existentes na rede pública de ensino terão suas vagas preservadas e, segundo nota da prefeitura, retornarão aos postos de trabalho. Mesmo assim a notícia mexeu com os políticos da cidade.

Araruama

Preocupada com o coronavírus, a prefeita Lívia de Chiquinho fechou na manhã desta segunda-feira, a entrada de Praia Seca e a saída da Via Lagos, altura de do Bairro Paracatur. No final de semana, em meio às prevenções, os partidos fecharam suas nominatas. Pelas listagens são nominatas pesadíssimas. Os partidos, DEM,PSC e PP só tem “medalhão”.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande fechou a semana passada com 7 casos suspeitos, com 5 resultado Negativo conforme Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels. Dois casos seguem aguardando resultado. Que continue assim!

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna usou as redes sociais para informar a população cabista que o município começou a receber os kits de segurança alimentar. Cerca de 5 mil alunos da Rede Municipal de Educação vão ser agraciados. O roteiro de distribuição será anunciado pela prefeitura nas redes sociais da prefeitura e secretaria se Educação.

Cabo Frio

Informação de um servidor da saúde da conta de que o atendimento no Hospital da Mulher está prejudicado. O Jornal de Sábado está apurando suposta falta de profissionais da área médica.