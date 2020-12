O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 07

Búzios

A Secretaria de Meio Ambiente de Búzios apreendeu equipamento utilizado na instalação de uma antena de telefonia que estava sendo erguida no bairro de Geribá sem autorização e licença da prefeitura.

A obra já tinha sido notificada, embargada e multada, mas a construção não parou. A antena estava sendo erguida dentro de um condomínio, aproveitando a estrutura de uma antiga caixa d’água, em cima do telhado da casa do zelador. Os fiscais apreenderam os equipamentos de transmissão, além de cabos e peças metálicas. Os responsáveis pela obra têm até o dia 18 para desinstalar toda a estrutura erguida no local, e a não obediência incorrerá em crime ambiental.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia voltou a adotar medidas restritivas contra a propagação do novo coronavírus e fechou praias, laguna, rios e piscinas da cidade.

O decreto também proíbe o funcionamento de casas noturnas, estabelecimentos com música ao vivo, salões de festas e teatro e limita a dez da noite o atendimento presencial de bares, lanchonetes, sorveterias e quiosques. O serviço delivery, entretanto, está liberado. As novas medidas também restringem a 50% da lotação a presença em cultos religiosos de qualquer natureza. O percentual também vale para academias e centros de ginástica.

Cabo Frio

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio dobrou o número de leitos para atendimento de pacientes com sintomas da COVID-19 no Hospital do Jardim Esperança. A ala de isolamento passou de 12 para 24 leitos.

O secreatário de saúde, Bruno Alpacino, determinou abertura de inquérito para apurar a responsabilidade pela falta de oxigênio na UPA de Tamoio na semana passada. O secretario constatou que 26 cilindros de oxigênio da unidade estavam vazios, sem condições de uso, o que prejudicou o atendimento aos pacientes internados. O secretário considerou a falha gravíssima.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo deve retomar a barreira sanitária na entrada da cidade, nesta quarta-feira, diante do crescente número de casos de covid-19 na cidade. O prefeito Renatinho Vianna publica novo decreto com medidas de restrição e regras mais rígidas de controle para conter o avanço da contaminação ainda nesta segunda-feira. O município flexibilizou as medidas de prevenção no dia 18 novembro, quando liberou a entrada de veículos particulares e de turismo e retirou as barreiras. O número de casos da doença na cidade, desde então, aumentou 19,90%.

Iguaba Grande

O vereador eleito Elifas Ramalho já está “jogando” no grupo do prefeito Vantoil Martins. Segundo o vereador, logo após a eleição houve uma conversa com o prefeito e ficou firmado seu apoio ao governo Vantoil Martins. Deu casamento político.

Araruama

O vereador Buda que teve cerca de 1.298 votos quer seu espaço na Câmara de Araruama. Mas, se não conseguir, pode ser secretário de Esportes e Lazer. Isso é o rola nos corredores da Câmara.