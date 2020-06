O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 08

Arraial do Cabo

O pré candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Dr. Henrique Melman, teve mais um recurso negado e continua impossibilitado de partipar da eleição deste ano. A decisão foi da desembargadora, Georgiade Cavalho Lima, do TJ.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande completa, nesta segunda-feira, 25 anos de emancipação político administrativa. Devido a pandemia do Coronavírus todos os enventos comemorativos serão online. Parabéns Iguaba Grande!

Araruama

O pré candidato a prefeito de Araruama, André Mônica, tem feito várias lives e segundo o grupo da prefeita, Lívia de Chiquinho, a resposta tem sido com inaugurações. Na próxima quinta-feira, a prefeita vai inaugurar a décima creche no município. O Caldeirão político ferve em Araruama.

São Pedro da Aldeia

A eleição de outubro já tem como certo pelo menos seis pré candidatos em Sao Pedro da Aldeia. Bia de Guga, Bruno Costa, Fábio do Pastel, Professor Júnior do PV, Paulo Santana e Paulo Roberto. No canhão da fofoca, todos garantem que os nomes da lista são certos podendo surgir outros nomes nos dias.

Cabo Frio

Os servidores da prefeitura de Cabo Frio continuam sofrendo com os atrasos de salários. A prefeitura alega que vem tendo problemas com a arrecadação, mas já não é de hoje que isso acontece em Cabo Frio. Muito triste o que acontece com o executivo cabofriense.

Búzios

Depois da negativa da justiça em relação a não prestação de contas da vereadora Gladys, os bastidores da política de Búzios estão menos aquecidos. Na verdade, a vereadora Gladys é que bota “fogo no parquinho”. A moça anda sumida.