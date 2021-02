O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 08

Araruama

Rola nos bastidores da Câmara de Araruama, que o vereador Eloi Ramalho anda muito chateado. Segundo informações, um fofoqueiro teria falado para o primeiro ministro, Chiquinho da Educação, que Ramalho estaria tentando criar um grupo na câmara e já teria convidado o Pastor Sergio Murilo. Ramalho vinha caminhando com o governo e agora, segundo os fofoqueiros de plantão, o primeiro ministro nem atende as ligações do vereador. Que coisa!

Búzios

O ex-vereador Leandro Pereira, homem forte do prefeito Alexandre Martins, vem causando muito ciúmes em alguns coleguinhas da prefeitura e de alguns vereadores. Leandro é irmão do vereador Josué Pereira e, segundo um informante, o “moço está com tudo e não está prosa”. Tá podendo!

Arraial do Cabo

A Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo já vacinou cerca 630 profissionais de saúde da rede municipal, contra a Covid-19. Sendo assim, 80% da categoria já foi imunizados. Além disso, 40 profissionais da rede particular da cidade foram vacinados nesta segunda-feira (8), de acordo com um levantamento feito pela coordenação de Saúde.

Cabo Frio

É Fake News o calendário de vacinação de idosos, contra Covid-19 em Cabo Frio, que circula em um grupo de Whatsapp e que prevê o início da vacinação para o dia primeiro de março para idosos com 74 anos. De acordo com a comunicação, o calendário será divulgado somente mediante ao recebimento das doses das vacinas. A cidade ainda está na primeira fase de imunização.

Iguaba Grande

A sessão da Câmara de Iguaba Grande, da última quinta-feira (4), foi bastante demorada, mas definiu as presidências das comissões permanentes. Quem saiu sorrindo de orelha à orelha foi o vereador Luciano Silva, que virou presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ainda é líder de governo. Na Câmara, Luciano já está sendo chamado de “garoto de ouro”.

São Pedro da Aldeia

O Ministério Público Federal quer que a Prefeitura justifique o porquê estaria aplicando vacina contra a Covid-19 em profissionais de Educação Física, nesta etapa de vacinação. O prazo dado para o executivo responder é de 72 horas. Na câmara, dizem que alguns vereadores pediram para o presidente Mica solicitar a lista de vacinados.