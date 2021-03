O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 08

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro mudou o esquema de vacinação de idosos contra a Covid-19, no município, após receber criticas na redes sociais. A partir de hoje, 8 postos de saúde do município estarão imunizando os idosos. A vacinação, que ocorre das 8h até 15h, acontece nos postos dos bairros Fluminense, São João 2, Porto do Carro, Porto da Aldeia, Campo redondo, Praia Linda, Baixo Grande e Mossoró. É preciso apresentar documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. Entre hoje e amanhã serão vacinados idosos acima de 78 anos.

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro, de olho na presidência da Câmara, do biênio 2023/24, preparou um churrascão em sua residência, na tarde deste domingo (07). Só carne de primeira! Os convidados também eram de primeira, foram eles: os vereadores Alan, Marcelo Durão, Elifas, Luciano Silva (o menino de ouro) e o presidente da Câmara, Balliester. Quem roubou a cena, foi o prefeito Vantoil Martins, que chegou com o Chefe de Gabinete, Fabinho, e quando viu que teria que pagar a conta, nem meteu a mão no bolso. Durante o churrasco, eles juram que não se falou sobre a presidência da casa.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins não aderiu ao consórcio de municípios, liderado pela Federação Nacional de Prefeitos, para a compra de vacinas contra a Covid-19. Mesmo tendo sido sexta-feira o último dia de prazo para aderir, ele ainda poderá aderir ao consórcio, que será lançado dia 22 de março e reúne 1.703 cidades, posteriormente.

Araruama

Os profissionais da Educação de Araruama decidiram, em assembleia na sexta-feira, manter a “greve pela Vida”. A paralisação contra a reabertura das escolas municipais e o retorno das aulas presenciais completa um mês hoje. A categoria só aceita voltar às escolas após a vacinação. Os profissionais que atuam na rede Municipal atenderão as demandas de forma remota, desde que não excedam as cargas horárias semanais.

Os profissionais da educação decidiram que, caso a prefeitura publique um novo decreto suspendendo as aulas presenciais na rede municipal, que a greve pela vida será suspensa enquanto durar a suspensão das aulas presenciais.

Cabo Frio

O vereador Leonardo Mendes reagiu com deboche e sarcasmo com a denúncia de que ele e mais seis vereadores de Cabo Frio foram beneficiados por candidaturas fantasmas nas eleições. Em um vídeo divulgado numa rede social, o vereador aconselhou “chamar o VAR” para resolver o problema. Léo diz que a nominata foi montada pelo partido, ironiza Átila da Ótica, autor das denuncias, e tenta desqualificar a investigação aberta pelo MP Eleitoral, ao afirmar que se não tivesse sido eleito também denunciaria todo mundo. A denúncia, entretanto, revela que o candidato Rafael de Souza (Rafael Pezão) do PMN, teve apenas 5 votos e apoiou Leo Mendes. O suposto candidato fantasma disse, numa rede social, que não fez campanha, nem votou em si próprio.

Arraial do Cabo

Um grupo de turistas foi flagrado pelado em plena Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, neste domingo. Eles caminharam pela areia e nadaram, tranquilamente, como vieram ao mundo, sem serem importunados. A cena insólita fez muita gente desacreditar da autenticidade das imagens que logo cedo ganharam as redes sociais, mostrando o grupo circulando nu pela orla. As fotos provocaram uma enxurrada de críticas contra o governo. Moradores aproveitaram para reclamar, também, do grande número de pessoas que costumam consumir drogas livremente na praias da cidade.