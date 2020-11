O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 09

São Pedro da Aldeia

Os cientistas políticos de São Pedro da Aldeia estão dizendo que o pleito eleitoral do próximo domingo vai ser um dos mais disputados de todos os tempos. No canhão da fofoca, para se ter uma idéia, ninguém arrisca uma aposta. Pelo visto, todos estão com muita cautela.

Iguaba Grande

A carreata do candidato a vereador, Júnior Bombeiro, neste domingo, deixou os candidatos do MDB de Iguaba apreensivos. Dizem que teve candidato indo parar na UPA da cidade. Haja coração!

Búzios

O prefeito de Búzios, André Granado, teve seu afastamento mantido pelo colegiado que o julgou na tarde desta segunda-feira (09), por 17 votos a 4. O grupo do prefeito em exercício, Henrique Gomes, festejou muito.

Arraial do Cabo

A Polícia Civil do Rio realizou na manhã desta segunda-feira (09) uma grande operação de combate a desvios e fraudes na área da Saúde do município de Arraial do Cabo. A Operação “No Fio do Bigode”, referência a celebração de contrato de boca, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, em cinco cidades do Estado do Rio. Na região dos Lagos, Arraial do Cabo, Búzios e Saquarema foram visitadas pela Polícia Civil.

Cabo Frio

A “onda” das pesquisas, que tinha chegado em Arraial do Cabo, Búzios e São Pedro da Aldeia, agora chegou em Cabo Frio. Neste domingo, uma pesquisa resgistrada pelo Instituto Gerp, causou grande discussão no meio político cabofriense. Na verdade, só José Bonifácio, candidato do PDT, não se queixou do resultado, já que ele aparece na dianteira. Os outros dez candidatos não conseguiram digerir o resultado até agora. O que chamou a atenção, foi o empate técnico de Marquinho Mendes (MDB) com o atual prefeito, Adriano Moreno, candidato a reeleição pelo (DEM). Como diria o apresentador Luciano Huck: Loucura, Loucura, loucura!

Araruama

Os candidatos a prefeitura e Câmara de Araruama estão preocupados com o número de abstenção na eleição deste domingo. Para alguns, o medo de contrair a Covid-19 pode deixar muita gente em casa. Agora é aguardar o domingo chegar.