O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 09

Búzios

O prefeito Alexandre Martins enviou para câmara de vereadores uma Lei complementar, na semana passada, que após ser votada pelos vereadores, vai se transformar em pagamento de 60% do décimo terceiro salário dos servidores. Só que segundo informações, o vereador Aurélio Barros, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não teria priorizado a matéria. Os vereadores Niltinho e Josué, não se opuseram em votar. Na rua das Pedras, tem gente dizendo que Aurélio perdeu o “pênalti”. Vale lembrar que o vereador está dentro do prazo, mas trata-se do décimo terceiro salário dos servidores. Para quem não sabe, o vereador Aurélio e os demais edis já receberam a metade do décimo terceiro. Que situação!

Araruama

O primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, teria contratado um Instituto de pesquisa para saber da população quem deve ter o apoio de seu grupo político nas eleições de 2022, para deputado estadual. Segundo informações, Thiago Ribeiro (filho de Chiquinho), Anderson Moura, João Ribeiro (irmão de Chiquinho), Nelsinho do Som e Júlio César Coutinho, fazem parte da lista. Quem melhor pontuar pode receber a “bênção” do casal da Educação. Disputa boa.

Iguaba Grande

A Feirinha Criatividades da Terra foi o maior sucesso neste fim de semana, em Iguaba Grande. Cerca de 55 expositores da cidade, em barraquinhas confeccionadas pela própria prefeitura, ofereceram ao público produtos orgânicos, gastronômia nordestina, e etc. Dizem que o prefeito, Vantoil Martins, ficou muito feliz com o sucesso da feira. Que venha a terceira edição.

São Pedro da Aldeia

A medida tomada pelo prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, para a permanência da Viação São Pedro no município pode não ter agradado os servidores, mas vai beneficiar todos os municipes. Os servidores continuam afirmando que a decisão vai de encontro uma Lei municipal de 2003, que estabelece o auxílio de transporte em pecúnia e não em cartão. Vale a pena que todos sentem à mesa para discutir o tema. Que as partes consigam chegar a denominador comum e a população ganhe.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Educação de Arraial do Cabo informa que o prazo de retirada do material do Pré-vestibular Expresso foi prorrogado. Agora, os estudantes têm até a próxima quinta-feira (12) para comparecer a Escola Municipal Francisco Porto de Aguiar, no Centro, das 8h às 17h. É necessário apresentar um documento de identidade. Lançado em julho deste ano, o Pré-vestibular Expresso é uma iniciativa piloto, cuja proposta é disponibilizar suporte pedagógico online e material didático impresso e digital para quem deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e os vestibulares. O processo de seleção foi feito pelo próprio município contemplado, por meio da análise documental do candidato. O Pré-Vestbular Expresso é organizado pela Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI).

Cabo Frio

Depois da exposição de cavalos mangalarga marchador, pode vir outro evento para Cabo Frio. Desta vez o prefeito quer uma exposição de nelore. Tanto é que no final de semana Zé foi até o Espírito Santo ver de perto uma exposição da modalidade.