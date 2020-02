O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 10

Cabo Frio

O ex-deputado Iranildo Campos assumiu, informalmente, a Saúde de Cabo Frio. Ele e o Secretário de governo, Miguel Alencar, se reuniram com funcionários da secretaria e o novo titular da pasta almoçou no HCE. Iranildo é o quarto secretário a assumir a Saúde de Cabo Frio no governo Adriano e chega com o apoio do governador Wilson Witzel. O governo ainda não se pronunciou oficialmente sobre a troca. A assessoria de comunicação informou que desconhece a mudança. Iranildo é policial reformado e foi deputado Estadual. Ele também foi secretário de Saúde de São João de Meriti por duas vezes .

Búzios

O francês Nani Mancini colocou seu nome na lista de pré candidatura a vereador de Búzios. Segundo os fofoqueiros de plantão da Rua das Pedras, a pré candidatura de Nani nasce com apoio dos empresários. Mário Michou também estuda possibilidade de sair candidato a vereador. Outubro é logo ali.

Arraial do Cabo

A turma da Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, anda falando que o vice-prefeito, Sergio Carvalho, anda muito assustado pela cidade cabista. Tudo por causa da ida da Polícia Federal a prefeitura para notificá-lo. O mandado de intimação foi assinado pelo chefe de Gabinete da prefeitura, Sergio Alves Fernandes. E agora Serginho?

São Pedro da Aldeia

Surgiu, neste final de semana, no canhão da fofoca que o prefeito Cláudio Chumbinho vai fazer uma reforma “ministerial”. Parece que tudo por causa da eleição que se aproxima. Nos corredores da Câmara já tem gente preocupada.

Iguaba Grande

É sabido em Iguaba Grande que a ex-prefeita, Grasiella Magalhães, contratou um grande escritório de advocacia para cuidar de sua vida política. Aliás, o vereador Jeffinho do Gás pode assinar no PP a convite de Grasiella. De olho em outubro.

Araruama

A festa dos 161 anos de Araruama foi bastante badalada e todos políticos da cidade saíram para as ruas. A prefeita Lívia de Chiquinho foi muito elogiada pelos munícipes. O primeiro ministro Chiquinho da Educação dançou muitoooo…