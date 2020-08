O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 10

Cabo Frio

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou, em nota, que caso alguma peça dos respiradores emprestados para Cabo Frio tenha sido extraviada, poderá ser substituída. Os equipamentos cedidos, de acordo com a secretaria, foram revisados antes de serem emprestados e estavam em funcionamento e completos. A secretaria informou também que não recebeu nenhum comunicado oficial da prefeitura de Cabo Frio sobre o não funcionamento dos equipamentos. Os respiradores, de acordo com a nota, estavam em uso nos CTIs dos hospitais da rede municipal e, portanto, em funcionamento e aptos para auxiliar no tratamento de qualquer doença, incluindo Covid-19.

Búzios

Os profissionais da Educação de Búzios decidiram, em assembleia virtual, manter a chamada Greve Pela Vida. A paralisação completa hoje sessenta e dois dias. A direção do SEPE frisa que embora o sindicato tenha solicitado, reiteradamente, audiências de negociação por videoconferência, o secretário de educação e chefe de governo Carlos Roballo e o prefeito André Granado tem se negado a estabelecer qualquer tipo de diálogo. A categoria acusa o governo de ignorar os apelos dos educadores e as determinações do Ministério Público do Trabalho, além de ameaçar a categoria com descontos salariais e assédio moral.

São Pedro da Aldeia

Os profissionais da educação de São Pedro da Aldeia estão em greve. A decisão foi tomada em Assembleia na última sexta-feira, contra o ensino remoto e a retomada do trabalho presencial por parte do pessoal de apoio. A direção do SEPE classifica de farsa o sistema de aulas a distância, adotado pelo governo aldeense. De acordo com o sindicato serve apenas para comprovar carga horaria. O sindicato também acusa o governo de expor as vidas dos pais de alunos e do pessoal de apoio a contaminação durante a entrega das atividades nas escolas do município, sem distribuição de equipamentos de proteção.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que João Pinto, do Jornal O Cidadão, que era do grupo de André Mônica, “bateu asas” e foi para o grupo do primeiro ministro, Chiquinho da Educação. Coisas da política.

Arraial do Cabo

O pré-candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Tê, esteve na casa do ex-prefeito Andinho, para conversar sobre política e pleito eleitoral. A confirmação é do próprio Andinho, que também confirmou ter tido contato por telefone com o empresário Marcelo Magno. Andinho prometeu soltar uma nota até quarta-feira sobre quem irá apoiar na eleição neste ano.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, tem andado com o astral elevadíssimo e, segundo assessores, tudo por causa das várias inaugurações no município. Dizem quase todos os dias têm visita no Parque Natural Municipal. A fase é boa.