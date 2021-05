O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 10

Arraial do Cabo

Rola na Praça do Guarani que o vereador Ângelo Shogum, que estava muito nervoso na última semana, se acalmou após o churrasco da sexta-feira (07), em que apenas o vereador Ayron Freixo não participou. Dizem que a conversa de “pé de ouvido”, que o vereador teve com o prefeito Marcelo Magno serviu como um calmante. “Calma, valente”, já diriam os cabistas.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio flexibilizou as medidas de propagação do novo coronavírus. O decreto, publicado na edição de sexta-feira do diário oficial, libera o funcionamento de bares e restaurantes até às onze da noite. O aluguel de casas de temporada também está liberado desde que os imóveis estejam cadastrados na Secretaria de Turismo. O comércio nas praias está autorizado, com a instalação de dez guarda-sóis e cinco jogos de mesas. Casas de festa podem funcionar para eventos particulares com até 50% de ocupação. O decreto mantém a proibição da permanência de pessoas nas ruas de meia-noite e 5 da manhã, shows e transporte náutico de com finalidade turística.

São Pedro da Aldeia

O governo Aldeense voltou a endurecer as medidas contra a propagação do novo coronavírus. O município adotou a bandeira vermelha, de classificação de risco da doença. O novo decreto proíbe a entrada de ônibus e veículos de turismo na cidade, acesso as praias e o funcionamento dos quiosques. Bares e restaurantes podem funcionar de 10h às 23h. Está proibida musica ao vivo ou transmissão de jogos. O comércio em geral pode funcionar de 9h às 18h. A ocupação dos leitos de enfermaria e de observação é de 86%.

Búzios

A luta dos advogados do vereador Lorram Silveira continua grande. Segundo fontes, agora eles atuam no Rio de Janeiro e em Brasília, na tentativa de reverter a situação e tirar Lorram da prisão. Ainda sobre a polêmica gerada com a eleição conturbada para a mesa diretora da Câmara, fala-se nos corredores da Casa Legislativa que os vereadores Niltinho de Beloca e Aurélio Barros tentam refazer o “casamento político” com o prefeito Alexandre Martins. O vereador Aurélio tenta uma agenda com o prefeito, para o fim da tarde desta segunda-feira (10), visando aparar as arestas.

Araruama

O vereador Eloy Ramalho partiu na manhã de hoje para o município de Magé. Segundo informações, ele teria ido levar uma moção de aplausos para o secretário de saúde, Drº José Carlos. Aliás, o que se sabe em Araruama é que Ramalho “adora” um secretário de saúde, outro dia ele estava na secretária de Iguaba Grande, com o titular da pasta municipal, Valdeci Júnior.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins assinou hoje a renovação do Projeto “Jovem Participativo”, no Espaço Multiuso, no Bairro Jardim Solaris. Estavam presentes os vereadores Luciano Silva, líder de governo, e Alan Rodrigues. Além do vice-prefeito Alexandre Carvalho. Aliás, dizem que Alexandre tem perguntado para o prefeito sobre a agenda da semana. As más línguas dão conta que Fábio Oliveira, chefe de gabinete do prefeito, anda colocando uma “pulga atrás da orelha” do vice. Estão todos de olho no futuro.