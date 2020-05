O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 11

Iguaba Grande

O projeto de redução de salários do staff da Prefeitura e da Câmara de Iguaba Grande será apreciado e discutido nesta terça-feira (12). Segundo o vereador Alberto Moreira, autor do projeto com o vereador, Jeffinho do Gás, há grande possibilidade de passar. A reunião vai acontecer às 17h.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão de Búzios andam falando que o clima entre Joãozinho Carrilho e prefeito André Granado não anda bem. Segundo informações, os amigos, a turma do deixa disso, que estavam de quarentena, foram chamados para apagar “o incêndio”.

Araruama

Surgiu no meio político araruamense que o jornalista Arlindo Jr é coordenador da pré candidatura de André Mônica. Ouvido pelo Jornal de Sábado, André Mônica disse que Arlindo Jr é pré candidato a vereador pelo Patriota, partido que deve acompanhá-lo. Mesmo com a pandemia, a galera não para.

Cabo Frio

Aquiles Barreto, depois de ter ouvido do ex-prefeito Marquinho Mendes que pode vir a ser o candidato escolhido pelo MDB, começou a fazer contatos com várias lideranças políticas de Cabo Frio. Pelo visto, não pairam dúvidas sobre o futuro de Aquiles.

Arraial do Cabo

A Política Militar foi chamada para verificar a realizaçao de uma festa no bairro Cannã no final de semana. A denúncia teria sido feita por moradores do bairro. No local, várias pessoas foram encontradas, mas ninguém soube dizer quem promovia o evento. Dizem que a equipe do secretário de Segurança Pública, Bruno Monteiro, chegou perguntando pelo o homem do chapéu. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

O ex-vereador Elson Pires, que assumiu a secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia, disse em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, nesta segunda-feira (11), que vai colocar um choque de ordem nos bairros da cidade. Segundo Elson Pires, sua equipe está preparada para atender os municípis. Pires fez apelo para que ninguém jogue lixo nas ruas.