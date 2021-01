O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 11

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio decidiram em assembleia virtual, realizada na última sexta-feira (08), manter a “Greve pela vida”. A categoria se recusa retomar o trabalho presencial nas escolas sem que a prefeitura realize obras de adaptação e infraestrutura, forneça equipamentos de proteção individual, garantia com todas as medidas sanitárias e um ambiente seguro. A direção do SEPE voltou a cobrar o pagamento de dezembro. O sindicato acusa o governo de atrasar os salários, apesar de ter mais de 15 milhões em caixa, oriundos do FUNDEB.

Búzios

O Sepe Lagos, marcou para esta terça-feira (12), às 18h, a primeira assembleia online do ano dos profissionais da Educação de Búzios. A categoria vai discutir a segurança sanitária nas escolas; o pagamento do 13° salário proporcional dos contratados demitidos em abril de 2020 e readimissão dos professores demitidos. Eles reivindicam ainda a posse dos aprovados no concurso de 2012 e realizaçao de um novo concurso, além de Plano de Cargos Carreira e Remuneração unificado de toda categoria.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, recebeu nesta segunda-feira (11), o presidente da FAETEC, João Carrilho. O encontro serviu para tratar das futuras instalações da FAETEC no município Iguabense. No dia 8 de Janeiro, o secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Seginho, também esteve em Iguaba para tratar do assunto.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, determinou que sua equipe faça um levantamento dos pagamentos efetuados pelo ex-vice prefeito, Sérginho Carvalho, no período que foi prefeito interino. Nos corredores da prefeitura, há rumores de que Serginho pode ter feito inúmeros pagamentos sem o menor critério. Como falam em Arraial, “sardinha que o gato leva, não tem volta”.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que o Viny Mello, do Partido Verde (PV), estaria provocando o MP para impedir que o ex-prefeito Paulo Lobo se aproxime da prefeitura aldeense. Paulo Lobo, é nome forte no grupo do atual prefeito, Fábio do Pastel. Tem gente que ousa a dizer que ele é o maior “conselheiro” do prefeito. Então tá.

Araruama

A galera que gosta de ver o circo pegar fogo anda triste em Araruama. Isso é o que se fala nos corredores da Câmara Municipal. Tudo porquê com a ida dos vereadores Oliveira da Guarda e Penha Bernardes para o “time” do primeiro ministro, Chiquinho da Educação, virou uma calmaria só. Reina paz.