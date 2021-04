O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 12

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, flexibilizou as medidas de prevenção a propagação da COVID 19. As medidas entram em vigor nesta segunda-feira. O novo decreto, publicado na sexta-feira, libera às praias e o acesso de turistas ao município através do QR Code emitido por estabelecimentos autorizados. Restaurantes só poderão emitir QR code para o mesmo dia. Os passageiros de passeio de barco só terão acesso à Marina portando pulseiras de identificação da embarcação. O acesso de veículos de turismo permanece proibido. Ainda sobre Arraial do Cabo, hoje pela manhã, os pescadores fecharam a Marina alegando falta de pagamento de valores firmados anteriormente. A matéria, que já está na Câmara, deve ir para votação nesta terça-feira, autorizando o repasse.

Araruama

O Sindicato dos Servidores de Araruama cobrou da prefeita Lívia Belo o pagamento do adicional de insalubridade de 40% para todos os servidores que atuam na linha de frente de combate a COVID-19. O presidente do Sindicato, Luis Loureiro, diz que, atualmente, a insalubridade é paga apenas a alguns enfermeiros, mas diante do alarmante aumento de casos e mortes por COVID na cidade, é razoável que seja estendido a médicos, maqueiros, motoristas de ambulância e outros. Loureiro frisa que, neste momento, não há como os profissionais se afastarem de suas atividades, negarem atendimento ou deixarem de se expor a ambientes de alto risco.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, tem trinta dias para encaminhar à Câmara a relação de todas as pessoas que foram vacinados no município. O requerimento, de autoria do vereador Raphael Braga, foi aprovado por unanimidade e solicita ao prefeito a relação, contendo nome, idade e data de vacinação. O vereador disse que o objetivo do requerimento foi dar transparência à vacinação no município. Ele ressaltou que os vereadores tem compromisso com a população, que tem exigido transparência em relação as informações.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio recebe a imprensa, às quatro da tarde desta segunda (12), para uma entrevista coletiva, no auditório da prefeitura, sobre os cem dias de governo. A entrevista será transmitida ao vivo pelas páginas da prefeitura nas redes sociais. O prefeito reuniu o secretariado, sábado, num hotel da cidade para um balanço do período. Bonifácio considerou positivas as ações do governo nestes cem dias, entre elas, o pagamento de cerca de R$20 milhões de um total de 47 mi de dívidas deixadas pelo governo passado e a destinação de R$ 7,5 mi para compra de vacinas contra a COVID.

São Pedro da Aldeia

Um mutirão de limpeza na Praia da Salina, na Ilha do Boi, promovida pelo Projeto Mar Sem Lixo, retirou cerca de 400 quilos de lixo. A ação na área de preservação permanente marcou o início da Semana Nacional de Limpeza dos Mares na região. Uma pilha de garrafas de cerveja descartadas no local chamou atenção dos voluntários, assim como um quadro de energia elétrica e até uma grade de fogão. Foi recolhida, também, quantidade expressiva de plástico, como sacolas, copos e garrafas pets, fragmentos de isopor, restos de apetrechos de pesca, linhas e redes de nylon.

Iguaba Grande

O ex-vereador Miqueas Gomes assumiu a pasta da Secretaria de Administração do município. Fala-se nos corredores da prefeitura, que o padrinho dele é muito forte, e para homenageá-lo, já estaria tratando para adotar o sobrenome “Reis”, sendo tratado a partir de agora como Miqueas Gomes Reis.