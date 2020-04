O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia registrou neste domingo de Páscoa, a primeira morte por Covid-19. O Sargento da reserva Paulo José da Silva, 58 anos, veio a óbito no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio. As autoridades de saúde estão monitorando familiares.

Iguaba Grande

A Secretaria de Saúde do Estado notificou mais um caso de Covid-19 em Iguaba. O paciente é um homem de 74 anos que teria sido atendido na rede particular de Araruama. Iguaba possui hoje 4 casos confirmados.

Araruama

O Boletim atualizado do Coronavírus em Araruama, tem 3 casos confirmados, 32 casos em análise, 22 casos suspeitos, 33 casos descarregados, 2 casos internados e nenhum óbito. Pelo visto, todas as ações do governo Lívia de Chiquinho vem surtindo muito efeito.

Iguaba Grande

O vereador Jeffinho do Gás fez pedido ao prefeito, Vantoil Martins, no sentido de que o executivo, prorrogue o pagamento de impostos e taxas. Jeffinho alega que devido a pandemia do Coronavírus, moradores e comerciantes passam por momentos difíceis. Até o momento o Vantoil, não deu sinal de que vai abraçar a ideia de Jeffinho.

Búzios

Edson Leiteiro, pré candidato vereador de Búzios, caiu nos braços do pré candidato a prefeito, Alexandre Martins. Rola na Rua das Pedras que Alexandre madrugou na casa de Leiteiro. Na cidade, o que se fala é que Edson virou o “Homem do Caixão”. vereador Valmir Nobre perdeu a vaga de “Homem do Caixão”.

Arraial do Cabo

Não convidem Arildo Mendes e Marcio Galo para a mesma festa. Os dois estão em rota de colisão. Na última semana, Arildo Mendes foi para as redes sociais e em “tom ameaçador” e esbravejou. Marcio Galo, num “tom ameno”, respondeu Arildo no parecia estar tranquilo. Vamos torcer para que os ânimos fiquem serenos. Calma galinhos!