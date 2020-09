O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 14

Cabo Frio

O ex-pré-candidato a prefeito pelo PT, Aquiles Barreto, desistiu da candidatura, mas promete colocar “fogo no parquinho”. Alguns calaboradores de Marquinho Mendes, estão falando que Aquiles não subiu nas pesquisas e por isso Marquinho Mendes decidiu colocar seu próprio nome. O certo é que Aquiles está muito bravo com a situação.

Araruama

Está definido que Luiz do Táxi, irmão da vereadora Penha Bernardes, vai ser candidato a vereador. Dizem que a vereadora teria feito de tudo para impedir a candidatura do “mano”, para não dividir em família, mas não teve jeito.

Arraial do Cabo

A convenção do partido Solidariedade, que aconteceu no último sábado, escolheu o nome do empresário Marcelo Magno para candidato a prefeito e Deivinho, irmão do ex-prefeito Andinho, para vice. Nesta quarta-feira (16), será a convenção do partido Republicanos, o partido do pré-candidato a prefeito, Renatinho Viana. A pergunta: é quem será o vice?

Búzios

Acontece nesta terça-feira (15), a convenção do partido PDT. Leandro do Bope é pré-candidato a prefeito e deve ser escolhido pelo partido. Por enquanto não se fala no nome do vice, que só será revelado na convenção.

São Pedro da Aldeia

Os partidos PL, Solidariedade e PMB, fazem convenção hoje, São Pedro da Aldeia, para definir seus candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito. Segundo informações Elisângela Lobo deve compor chapa com o vereador Bruno Costa.

Iguaba Grande

Grasiella Magalhães (PP) e Leandro Coutinho (PSD) foram confirmados como candidatos a prefeitura de Iguaba Grande, na manhã desta segunda-feira (14). Agora é só aguardar para ver a “bola rolar” no campo eleitoral.