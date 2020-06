O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

Cabo Frio

A operação da Polícia Federal em Cabo Frio, na manhã desta segunda-feira (15), agitou os bastidores da política. A ação contou com agentes da PF e auditores da Controladoria Geral da União (CGU). A CGU encontrou irregularidades nas compras e baixas de medicamentos feitas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, em 2018, além de duplicidade nos pagamentos de exames de sangue. A investigação revelou, ainda, indícios de fraude na aplicação de recursos destinados ao combate do novo coronavírus (Covid-19), através do Hospital Unilagos. Há indícios da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude ao caráter competitivo da licitação, peculato e associação criminosa.

Arraial do Cabo

A vaga de vice do prefeito Renatinho Vianna virou cobiça em Arraial do Cabo. Segundo pessoas ligadas ao prefeito, isso é um bom sinal. Dois nomes já sugiram na lista. Antonio Carlos Kafuru e do ex-vereador Assis.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho entregou mais Creche Municipal. Desta vez, o bairro Paracatu foi privilegiado e a unidade vai atender 30 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em sistema integral de ensino.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão da Praça Santos Dumont, em Búzios, andam dizendo que a vereadora Gladys Nunes anda sumida. Após não lograr êxito em processo de prestação de contas, a moça estratégicamente sumiu. Dizem que nem telefone ela vem atendendo.

Iguaba Grande

Em Iguaba Grande, o partido da ex-prefeita Grasiella Magalhães também vem sendo chamado de grupo da morte. Lá estão: Adalberto Moreira, Aline de Leandro e Elifas. Na boca maldita de Iguaba, o que se fala é que o vereador Adalberto Moreira anda preocupado.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia também recebeu a visita da Polícia Federal, o que causou reboliço no canhão e no meio político. Só que a prefeitura logo soltou nota para evitar fofocas e boatos.

“A Prefeitura de São Pedro da Aldeia esclarece que nenhuma repartição pública municipal da cidade aldeense consta da lista de endereços da Operação Exam, realizada nessa segunda-feira (15/06), pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) em cidades da Região dos Lagos.

A Prefeitura reitera que todas as ações de enfrentamento ao coronavírus do município estão à disposição para consulta e acompanhamento das autoridades e população no Portal da Transparência”.