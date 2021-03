O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

Cabo Frio

Em entrevista ao Bom Dia Litoral, o prefeito José Bonifácio chamou de mau caráter e moleques, o grupo que, segundo ele, vem espalhando mentiras na sedes sociais contra o governo. O prefeito se referiu as acusações de desmonte do Hospital de Tamoios e a ameaça de demolição de casas às margens da Estrada da Integração, após decreto que criou a chamada área de domínio. Bonifácio disse que, aos 75 anos, não se abala com mentiras. Segundo ele, o Hospital de Tamoios não foi inaugurado pois as obras nas instalações elétricas da unidade não foram executadas pelo governo passado e que o hospital depende da instalação de um transformador.

Araruama

Os profissionais da Educação de Araruama decidiram, em assembleia virtual, manter a greve pela vida contra a reabertura das escolas e a retomada das aulas presenciais. O presidente do Sindicato dos Servidores, Luis Loureiro, admitiu que a adesão ao movimento caiu para 25% devido ao corte de salários e ao bloqueio da plataforma de ensino online, determinado pela prefeita Lívia de Chiquinho. Luiz classificou as medidas como “assédio e covardia”. Uma nova assembleia foi marcada para o próximo dia 24. O sindicato denuncia que três servidores de uma escola em São Vicente testaram positivo para COVID.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo vacina nesta segunda-feira (15), idosos com mais de 90 anos e profissionais da saúde, que foram vacinados contra a Covid em fevereiro. A vacinação acontece em 7 pontos da cidade e segundo o secretário de saúde, Jorge Diniz, a cidade aguarda o recebimento de novas doses para ampliar o calendário de vacinação.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Ivanir Pereira Leite, 68 anos, conhecido como Mica, foi internado, neste domingo (14), no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, por complicações da Covid-19. A esposa, Dona Lúcia, também foi infectada, mas se recupera em casa. Melhoras para o casal!

Búzios

O prefeito Alexandre Martins disse na manhã desta segunda-feira (15), no programa Bom Dia Litoral, que a situação em Búzios, com relação ao novo Coronavírus, está controlada. Martins também disse que assim como tem atendido moradores de Maria Joaquina, o município não se furtará em atender os cabofrienses. O prefeito deu apoio ao consórcio de saúde dos municípios da cidade. Além disso, prometeu comprar vacinas para atender todos os munícipes.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba, que o vereador Balliester Werneck ainda não se manifestou sobre a convocação da eleição da mesa diretora. Nos corredores da Câmara, dizem que Balliester está igual um menino que tem uma bola e briga com seus colegas, leva a bola pra casa e acaba com o futebol. E ainda grita: “A bola é minha! A bola é minha!”.