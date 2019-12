O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 16

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia festejou o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores na última sexta-feira. Hoje quem recebe salário referente ao mês de dezembro são os servidores contratados. O moço tá soltando fogos!

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho também efetuou o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores na última sexta-feira. O grupo da prefeita festejou e muito. Lívia é pré-candidata a reeleição em 2020.

Cabo Frio

Todo mundo mundo com nervos à flor da pele? Um funcionário da Secretaria de Postura de Cabo Frio, que atua como fiscal, agrediu um ambulante, no final da tarde de sábado, com socos e pontapés em plena Praia do Forte. A agressão foi registrada em vídeo e ganharam as redes sociais causando revolta e indignação. As imagens mostram o fiscal desferindo uma série de socos e pontapés no ambulante, que vendia queijo coalho na areia. Não foi a primeira vez que funcionários da prefeitura de Cabo Frio recorreram da violência. Na sexta-feira, o Sub- Secretário de Obras da cidade agrediu com socos e chutes o presidente da Associação dos Moradores do Jacaré.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, convocou seu grupo político para uma reunião em sua casa hoje à noite para dizer que não vai disputar a eleição do ano que vem. Na mesma reunião Andinho vai discutir o nome que vai substitui-lo. Dizer vai ter muito Sombra por lá.

Búzios

O jovem secretário Joãozinho Carrilho virou camisa 10 no “time” do prefeito André Granado. Nos bastidores da política de Búzios, tem gente dizendo que Joaozinho pode ser o nome do Granado para 2020. Será?

Iguaba Grande

A corrida da Padroeira de Iguaba Grande foi sucesso total. O prefeito Vantoil Martins, que esteve no palco fazendo entrega de troféus aos participantes, ficou tão empolgado que prometeu apoio para o próximo ano. Parabéns Iguaba Grande e organizadores!