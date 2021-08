O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 16

Cabo Frio

A CPI do Covid-19, aberta pela câmara de Cabo Frio, pode virar uma “bomba” difícil de ser desativada pelos próprios vereadores. A CPI tem como finalidade apurar responsabilidades acerca de gastos com a saúde durante o período da pandemia da Covid-19. Como dizia um político famoso, “CPI todo mundo sabe como começa, mas como termina, ninguém sabe”.

Arraial do Cabo

O “chefe” da relatoria, como vem sendo chamado o vereador Ayron Freixo, segundo informações, não têm dormindo direito. Ayron terá que fazer um relatório das contas dos ex-prefeitos, Andinho e Renatinho Vianna. Mesmo com tanta responsabilidade, Ayron anda dizendo que está tranquilo. Então tá bom.

São Pedro da Aldeia

Os servidores da prefeitura de São Pedro da Aldeia estão prometendo cruzar os braços na próxima quarta-feira. Aliás, eles não estão conformados com a troca do vale transporte pelo cartão e querem pressionar o prefeito. Fábio do Pastel diz que foi a solução para não perder a empresa Viação São Pedro. O que poderia trazer grades prejuízos para toda população aldeense. O impasse está criado na aldeia.

Iguaba Grande

Começou hoje em Iguaba Grande a entrega de Kits de alimentação para 4.682 alunos da rede municipal. A equipe da secretaria de Educação ficou com responsabilidade de fazer a distribuição nas escolas onde cada aluno estuda. Os recursos são próprios e também do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Araruama

A enquete com os nomes de possíveis pré-candidatos para eleição de 2022, como deputado estadual, virou tema principal em Araruama, mas tem gente que aposta que o “primeiro ministro”, Chiquinho Da Educação, se tiver que apoiar alguém, será o filho Thiago Ribeiro. Isso é o que se ouve nos corredores da câmara de Araruama. Esperto, Chiquinho só observa os movimentos neste momento.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, recebeu os vereadores de bancada em almoço de confraternização no final de semana. Dentre os nobres edis estava o vereador Aurélio Barros, que teria recebido das mãos do prefeito um pedaço de pudim. Dizem que foi para “adoçar” a boca do vereador. Que coisa!