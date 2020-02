O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

Búzios

Surgiu mais um pré candidato a prefeito em Búzios. O nome dele é Tom Viana e segundo próprio o partido escolhido foi o PSL. Búzios deve ter um grande número de candidatos para o pleito eleitoral de outubro.

Cabo Frio

O vereador cabofriense Rafael Peçanha decidiu abandonar a vida pública e garantiu que não é candidato a vereador, prefeito ou vice nas eleições de outubro. O anúncio, que surpreendeu a cidade, veio através de um texto publicado nas redes sociais e intitulado “Carta ao Povo de Cabo Frio”. Rafael deixa a disputa eleitoral por motivos de saúde. O vereador é cardiopata e está hipertenso.

Ele confirma na carta que deixa o PDT em maio, mas revela que vai apoiar a candidatura de José Bonifácio para prefeitura. Rafael, encerra a carta dizendo que sai da história para entrar na vida.

São Pedro da Aldeia

Uma ida do prefeito Cláudio Chumbinho a uma obra da Prolagos em frente ao restaurante do Fábio do Pastel causou um grande reboliço nas redes sociais em São Pedro da Aldeia. Muitos davam conta que Chumbinho tinha fechado com Fábio. Tudo não passou de “alarme falso ” do canhão da fofoca.

Arraial do Cabo

A postagem do vereador Thiago Félix, o Fantinha, chamou a atenção dos políticos de Arraial do Cabo. O moço pareceu estar nervoso com o Walter Lucio, o Tê. Os aliados de Tê disseram que Fantinha ficou muito bravo e com ciúmes de Tê por causa do fechamento com Júnior Arruda para a eleição de outubro. O caldeirão ferveu.

Iguaba Grande

O vereador Adalberto Moreira e o suplente de vereador Elifas andam dizendo que o vereador Jeffinho do Gás, vem “namorando” o PP de Grasiella. Segundo Adalberto, não vai ser fácil o casamento. Na semana passada, Jeffinho do Gás falou da possibilidade de sua ida o partido da ex-prefeita.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que por onde o ex-prefeito André Mônica passa diz que tá muito bem na “fita”. Evidente que ao saber, o primeiro ministro Chiquinho da Educação chegando parte para as redes sociais. A eleição de outubro promete ser uma das mais quentes de todos anos.