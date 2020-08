O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

Iguaba Grande

Quem for flagrado sem máscara nas ruas, comércio ou no transporte público de Iguaba Grande, a partir de hoje, poderá ser multado. O novo decreto foi assinado pelo prefeito Vantuil Martins no sábado, e determina também que os comerciantes quem atenderem clientes sem máscara de proteção facial poderão ter o alvará cassado. As multas variam de R$ 150 a R$ 10 mil. A medida é uma forma de reforçar as ações de prevenção ao a propagação do novo coronavírus.

Cabo Frio

A exoneração de funcionários da prefeitura de Cabo Frio foi o tema mais comentado no fim de semana. Dizem que alguns vereadores ficaram bravos. Aliás, demissão em véspera de eleição deixa qualquer político nervoso.

São Pedro da Aldeia

Nessa corrida em busca de um vice para compor chapa em São Pedro da Aldeia, os fofoqueiros do Canhão pode ter errado quando afirmaram que Edmilson Bitencourt já estava certo como pré-vice do Dr. Stefano Leite. Na verdade não tem nada definido ainda e a lista de “postulantes” é grande. Quem será?

Arraial do Cabo

Os passeios de barco e buggy voltarão a funcionar, com restrições, em Arraial do Cabo, a partir do dia 1° de setembro, vide novo decreto de flexibilização. O prefeito Renatinho Viana disse que o governo vai ouvir as associações para tratar do protocolo de retorno.

Araruama

O píer ferry boat, inaugurado pela prefeita Lívia de Chiquinho, na última sexta-feira, vai ligar o Centro da cidade ao Distrito de Praia Seca, pela Lagoa de Araruama. Cerca de sete mil pessoas visualizaram a transmissão no perfil da prefeita nas primeiras horas. A expectativa é que sejam transportados até 400 pessoas por dia.

Búzios

O município buziano têm no momento oito pré-candidatos a prefeitura. Segundo os cientistas da Praça Santos Dumont, alguns ficaram “pela estrada”.