O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, testou positivo para COVID-19 e está em casa cumprindo isolamento social. Ele que perdeu a avó e o enterro foi nesta manhã. A avô de Fabio morreu ontem, vítima de complicações da doença depois de 20 dias na UTI de Bom Jesus de Itapoana. O prefeito admitiu, no vídeo, que só deverá estar apto a retornar ao trabalho na próxima quinta-feira.

Búzios

A prefeitura de Búzios classificou de “Fake News” informações diviulgadas num site da região de que a saúde do município teria entrado em colapso.

Em nota divulgada numa rede social, o governo, além de desmentir a notícia falsa e garantir que não existe colapso na saúde, frisa que tem se antecipado ao cenário epidemiológico que está surgindo e lembra que a tenda da Ferradura, foi adaptada para atender síndromes respiratórias agudas com o aumento dos casos da Covid e Influenza. O Hospital de Campanha, para dar apoio as pessoas que estão sendo testadas, foi ampliado. A unidade, com capacidade para até 35 leitos, tem nove ocupados: 6 com pacientes de Covid-19 e três de Influenza.

Cabo Frio

A vacinação contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos em Cabo Frio tem início nesta terça-feira em 17 postos de saude espalhados pela cidade. O cronograma estabelece o escalonamento de acordo com as doses enviadas pelo Governo do Estado. Nesta primeira semana, serão vacinadas somente crianças com deficiência permanente, com divisão por idade. Amanhã, serão imunizadas crianças de 10 e 11 anos; na quarta, de 8 e 9 anos; na quinta, 6 e 7 anos e, fechando a semana, na sexta-feira, serão vacinadas crianças de 5 anos ou mais. As unidades de saude funcionam das 9 da manhã, às três da tarde.

Iguaba Grande

O amor voltou em Iguaba Grande. Depois de alguns dias longe do prefeito, Vantoil Martins, o vereador, Junior Bombeiro, acordou bem cedinho e foi para posse de servidores públicos concursados. O ficou bem do lado do prefeito. Melhor assim.

Araruama

O primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, vêm conversando com os vereadores, para amarrar apoio rumo a Assembleia Legislativa.Na semana passada ele pagou café para os vereadores, Nelsinho Do Som e Amigo Valmir. Dizem que os ficaram emocionados. O que Chiquinho Da Educação, falou para eles?

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde inicia, nesta terça-feira (18), a vacinação infantil contra a covid-19. Inicialmente serão vacinadas crianças de 11 anos. A imunização será realizada no Posto de Saúde de Monte Alto, nesta terça e, na quarta-feira (19), no Posto de Saúde da Prainha, no horário de 9h às 16h.