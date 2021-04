O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 19

Cabo Frio

O vereador Roberto de Jesus prometeu apresentar, na sessão desta terça-feira (20), um decreto legislativo para derrubar a reforma administrativa implantada pelo prefeito José Bonifácio que tramita na Câmara, através de Projeto de Lei. Os vereadores aprovaram, na semana passada, o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, depois de muita discussão. O projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. O presidente da Câmara, Miguel Alencar, pediu celeridade aos integrantes da comissão e disse que espera que o projeto seja votado ainda em abril.

Araruama

Os vereadores de Araruama, continuam sem fazer as sessões de terças e quintas-feiras, devido a Covid-19. Segundo informações, três funcionários da Casa Legislativa, teriam contraído o vírus e por isso o presidente da casa, Júlio Cesar Coutinho, juntamente com seus pares, decidiu suspender as sessões por tempo indeterminado.

Iguaba Grande

O secretário de saúde de Valdecir Júnior foi visto, no fim de semana, entrando na casa do vereador Eloy Ramalho, em Araruama. O secretário estava acompanhado de sua primeira dama. Segundo o sombra, ao ser perguntado pelo episódio envolvendo Renatinho da Saúde e o enfermeiro Marquinhos, Valdecir disse que estava proibido de dar entrevista sobre o caso, e disse apenas: “Renatinho é nosso amigo”.

Arraial do Cabo

Ronnie Plácido, conhecido como “homem do chapéu”, desde o governo Renatinho Vianna, festejou seu aniversário, sem aglomeração, no contêiner steak bar, na sexta-feira. Estavam presentes: Fabricio Abílio, Davi Vianna, Mazinho Neto e o prefeito Marcelo Magno. No sábado Ronnie preparou um jantar para o prefeito em sua residência. Segundo os fofoqueiros de plantão, tinham umas 10 pessoas querendo pular o muro para saber o que acontecia no tal jantar.

Búzios

Continua dando o que falar o requerimento do vereador Raphael Braga, filho do ex-prefeito Mirinho Braga, que solicita a lista de todos os munícipes vacinados contra a Covid-19. O pedido teve apoio de todos os vereadores. O secretário de saúde, Drº Marcelo Amaral, que tem o prazo de 30 dias para fazer o envio da lista, deve envia-la nos próximos dias.

São Pedro da Aldeia

São fortes os rumores de que o ex-presidente da Câmara, Bruno Costa, anda “cavando” um espaço no governo de Fábio do Pastel. Segundo a turma do canhão, Bruno pavimentou sua estrada política, ainda na campanha eleitoral de 2020. Agora é só esperar.