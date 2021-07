O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 19

Iguaba Grande

O chefe de Gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fábio Costa, o Fabinho, vêm sendo visto nos quatro cantos de Iguaba. Segundo um amigo, o moço está “frenético” e só pensa naquilo, ou melhor em 2024.

Búzios

O suplente de vereador de Búzios, Neemias Lopes, falou para o Jornal de Sábado que está confiante em assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Em entrevista, Neemias, disse que acredita que os suplentes, Samuel da Bike e Valmir Nobre, também vão ocupar cadeiras. O “babado tá forte” em Búzios.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, vistoriou o Hospital da Criança, com os secretários, Davi Souza, de Governo, Felipe Fernandes, de Saúde, e Tita Calvet, de Obras, para verificar a estrutura do prédio. Bonifácio está na expectativa de conseguir recursos com entes federativos para viabilizar a reabertura da unidade hospitalar. Se conseguir, vai ser um gol de placa.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, esteve visitando a obra da Policlínica na semana passada, que está aguardando somente a colocação dos mobiliários para ser inaugurada. Toda adequação do espaço foi feito com mão de obra da prefeitura. Segundo o prefeito, as obras dos Postos de Saúde de Figueira e Hermes Barcelos (Praia dos Anjos), que estão paradas desde o governo passado, serão finalizadas.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, convidou o secretário-adjunto de Gestão Ambiental de Cabo Frio, Mário Flávio Moreira, para assumir a pasta de Saneamento do município aldeense. Mas na prefeitura informações dão conta de que Mário pode assumir o cargo de subsecretário de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento.

Araruama

Araruama inicia hoje a Grande Semana da Segunda Dose, contra a Covid-19, e anuncia para quarta-feira o “Dia D dos atrasados”, destinado às pessoas que perderam o prazo da segunda dose da Coronavac desde março. Nesta segunda-feira serão vacinadas as mulheres de 58 anos com a segunda dose da Astrazeneca. Na terça, será a vez dos homens de 58 anos, que também vão ser imunizados com a segunda dose da vacina de Oxford. Haverá também antecipação da Coronavac. As mulheres, cuja segunda dose está com vencimento para os dias 23, 26 e 30 de julho, poderão se imunizar na quinta-feira. Na sexta será a vez dos homens.