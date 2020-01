O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

São Pedro da Aldeia

O advogado Stefano Leite teve uma forte discussão na quinta-feira com vereador Ediel Teles. Tudo aconteceu na Câmara Municipal na presença de alguns vereadores, inclusive o presidente da casa legislativa, Bruno Costa. Quase que deu “barraco”, segundo a turma do deixa disso. O presidente gritava: “calma, calma”!

Araruama

A prefeitura de Araruama atribuiu as chuvas e não a poluição na Lagoa de Araruama o cancelamento do Festival de Canoas Havaianas, previsto para o fim de semana. O governo da prefeita Lívia de Chiquinho, informou, em nota, que o evento, na Praia do Centro, foi adiado em função das fortes chuvas que atingiram a região e as condições climáticas previstas para o fim de semana. A organização do Festival Ohana, entretanto, anunciou que a competição que reuniria mais de 300 atletas na cidade, foi adiado para os dias 3 e 4 de maio, devido a poluição na Lagoa e aos riscos a saúde dos competidores.

Cabo Frio

A crise toma conta do governo do prefeito Adriano Moreno. Desta vez, diante das manifestações do SEPE Lagos a secretária Márcia Almeida não resistiu. A moça teria pedido demissão alegando problemas pessoais. Mas nos corredores da prefeitura o que se fala é que Márcia Almeida foi “fritada” pelo secretário Miguel Alencar. Será?

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que a triteza do vereador Alberto Moreira é porque ele gostaria de fazer parte do atual governo Vantoil Martins, mas a ligação com a ex-prefeita, Grasiella Magalhães, o inibe. E agora o que ele vai fazer? Na verdade, “nada combinado sai caro”.

Búzios

Um belo churrasco na Praça da Rasa agitou Búzios neste domingo. Dizem que quem bancou foi o Robson Mota, o Robinho. Estavam presentes o próprio Robinho, Geraldinho, Henrique Gomes, dentre outros. A carne era macia, disse um participante. O moço tá podendo!

Arraial do Cabo

O pré candidato a prefeito Tê, primo do ex-prefeito Andinho, pelo visto, vai mesmo seguir carreira solo na política cabista. Distante de Andinho por um imbróglio formado após se lançar pré candidato a prefeito, Tê por onde passa diz que o deputado estadual Dr. Serginho é seu padrinho no projeto carreira “Solo.”